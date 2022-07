Se filtra el duro mensaje de Toni, tío de Rafa Nadal, contra Pedro Sánchez, que provocó carcajadas

Hubo un momento en el que Rafa Nadal hablaba con cierta libertad de política y de lo que pasaba en España, pero se dio cuenta que opinar de más le proporcionaba más críticas y disgustos que otra cosa, así que desde hace un tiempo, apenas habla de otras cuestiones que no sean su salud o el tenis. Pero eso no significa que no tenga una opinión formada acerca de la situación política o de lo que sucede en España y en el mundo.

Más libre para hablar es Toni Nadal, tío de Rafa, que fue su entrenador y ahora que está más desligado del día a día del campeón español. Toni da charlas, entrena, escribe columnas e intenta transmitir lo que transmitió a Rafa cuando le entrenó desde pequeño en la constancia, el no rendirse y aguantar. En una charla que se ha hecho viral y que algunos sitúan la semana pasada, pero cuya fecha no está clara, Toni pone un ejemplo de cómo educó a Nadal y cómo consiguió que un éxito puntual no le cambiara la cabeza ni le hiciese construir castillos en el aire.

En 1997 Rafa fue campeón de España alevín, un pequeño paso, pero que para un niño es un tremendo éxito. Toni no quería que eso cambiara la mentalidad de Rafa o que eso provocase un descenso en sus entrenamientos. Así que una de las primeras cosas que hizo fue pedir la lisa de los campeones anteriores y delante de Rafa, empezó a leerla. Lo cuenta en la charla: “Me envían la lista y aproveché la comida familiar, para no lanzar las campanas al vuelo. saqué el papel. No recuerdo los nombres de la lista, porque de eso hace ya 25 años, pero sí recuerdo la conversación, y la conversación fue así: ‘Miguel Pérez, ¿lo conoces? No. Campeón de España como tú. Juan Martínez, ¿lo conoces? No. Campeón de España como tú”, cuenta Toni Nadal, de pie, ante el auditorio. Quiere dejarle claro a su pupilo que ganar ese torneo no significa nada, ni asegura el futuro. Al revés, si se toma ese triunfo con la mentalidad equivocada, puede conducir rápidamente hacia el anonimato.

Toni Nadal, en su representación de lo que pasó ese día, continúa con su lista de nombre y ahí es cuando se permite hacer una broma, que aplaude el público, pero que puede también sentar mal: “Pedro...”, dice Toni Nadal y hace una pausa entre sonrisas. “iba a decir Pedro Sánchez. Ojalá- hace un silencio- se hubiera dedicado al tenis”, añade ante las risas y los aplausos del auditorio, donde todos están sentados. Y añade: “Estoy seguro de que mi sobrino le habría dejado ganar”.

Esto de Toni Nadal a Pedro Sánchez sí que es de Masters 1.000 pic.twitter.com/NFPRzjIA7l — Ismael Sirio López Martín (@ismaelquesada) July 17, 2022

Dicen que la pulla-broma de Toni Nadal circuló primero por whatsapp y después ha saltado a las redes sociales, donde también ha empezado a circular. Aunque los deportistas intentan evitar las manifestaciones políticas, cada día se sienten más involucrados y quieren participar en la conversación y más ahora que con las redes sociales es tan sencillo y rápido mandar tu opinión y mensaje. Toni Nadal lo hace en una charla, aunque él puede decir que no es deportista.