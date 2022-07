McEnroe señala la cualidad que hace especial a Nadal: “Nunca he visto a nadie como él”

El extenista estadounidense John McEnroe elogió a Rafa Nadal en una entrevista concedida a Tennis365 y le puso como ejemplo para los demás jugadores. McEnroe destacó la capacidad de sacrificio y de esfuerzo del español, algo que en su opinión nadie más tiene, ni ha tenido, en el circuito y que le hace especial.

“Nunca he visto a nadie como él. Pensaba que Jimmy Connors se esforzaba hasta que vi a Rafael Nadal. Esto es una locura. Y esa es la mayor cualidad que tiene, de lejos”, aseguró McEnroe. “Quiero decir, el tipo es un jugador increíble, todos lo sabemos. Pero el hecho de que pueda salir ahí y dar ese tipo de esfuerzo, ya sabes, partido tras partido, partido tras partido, es algo a lo que la gente aspira, pero es muy difícil de hacer. Si no, todo el mundo lo haría”, añadió el extenista, quien recurrió a una comparación con Kyrgios: “Quiero decir, sólo hay que decir, bueno, ir a Nick Kyrgios y decirle ‘sal y esfuérzate, serás el número 2, el número 3 del mundo’. Bueno, si fuera tan fácil, supongo que lo haría. Pero para él no lo es”.

Si en una entrevista concedida al mismo medio, McEnroe declaró que Novak Djokovic era el jugador “mentalmente más fuerte” que había visto en una pista de tenis, de Nadal valoró su capacidad para esforzarse cuando parece que no podría hacerlo más. Y esa mentalidad, ese deseo de ganar es lo que, durante la entrevista, insinúa McEnroe que le ha permitido convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia. Nadal es actualmente en el tenista masculino que más Grand Slams ha ganado, con 22, uno más que Djokovic y dos más que Roger Federer.

Estas elogiosas declaraciones de McEnroe sobre Nadal llegan apenas una semana después de que pusiera en duda la lesión que obligó al español a retirarse de Wimbledon. Según el estadounidense, lo que ocurrió es que Nadal “no quiso jugar contra Kyrgios”. McEnroe cuestionó en la BBC por qué no abandonó Nadal su partido de cuartos de final contra Taylor Frirz si la lesión era tan importante como dijo un día después.

“Venció a Taylor Fritz al 80 por ciento. Estuvo sirviendo a 100 mph (160 km/h) la mayor parte del partido. ¿Podría haber servido potencialmente a 100 mph? Pero sabes algo, Nick Kyrgios se metió en medio de esto. Nick Kyrgios estaba dominando Wimbledon de muchas maneras por su juego, algunos de los tejemanejes, su historia, su talento”, añadió McEnroe, quien declaró después que Nadal no quiso enfrentarse a Kyrgios: “¿Crees que Rafa realmente quería jugar con él al 80 por ciento? Algo me dice que no quería hacer eso”.