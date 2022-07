McEnroe compara a Nadal con Djokovic y señala la cualidad en la que el serbio es mejor

El extenista estadounidense John McEnroe es un reconocido admirador de Novak Djokovic y en una entrevista concedida a Tennis365 elogió la capacidad del serbio para superar las dificultades y seguir ganando. McEnroe comparó a Djokovic con Rafa Nadal y destacó la cualidad en la que, según él, el último ganador de Wimbledon es mejor que el español.

“Nadal es el jugador que más se esfuerza, pero Djokovic mentalmente es increíble. Con lo que es capaz de lidiar y aún así tener éxito a este extraordinario nivel”, señaló McEnroe, quien aseguró que “Novak no ha recibido el crédito que se merece”.

“No estoy de acuerdo con su decisión de no vacunarse, pero la respeto. Es uno de los tipos más en forma del mundo y todo lo que pone en su cuerpo, lo está observando con atención. Es desafortunado que haya llegado a esta situación en la que ha sido un choque de trenes para él. Una debacle total. Hasta el punto en que fue expulsado de Australia”, insistió McEnroe, para quien “la forma en que todo se desarrolló fue simplemente horrible”. “Lo respeto aún más porque ha superado estas cosas. Tiene que ser el jugador mentalmente más fuerte que he visto en una pista de tenis”, sentenció.

McEnroe dejó claro que para él sería “ridículo” que Djokovic no pudiera jugar el US Open, que comenzará el próximo 29 de agosto, por no estar vacunado. “Tenemos que resolver esto. Djokovic necesita jugar en el US Open. Por favor, que alguien averigüe cómo hacemos que esto suceda, porque necesitamos a este increíble campeón allí”, añadió.

Djokovic ya ha reconocido que tendrá muy complicado jugar el torneo, ya que para entrar en Estados Unidos se exige la pauta completa de vacunación contra la covid-19 y el serbio no está vacunado, algo que ya le impidió disputar el Open de Australia el pasado mes de enero. Solo un permiso especial permitiría al serbio entrar en suelo estadounidense sin estar vacunado.

Si Djokovic no consigue jugar el US Open, Nadal tendría la oportunidad de ampliar su distancia como ganador de Grand Slams, siempre que supere la lesión abdominal que le obligó a retirarse de Wimbledon. Nadal es el tenista masculino que más Grand Slams ha ganador, con 22, seguido por Djokovic, con 21, y Roger Fededer, con 20. El serbio y el español se han repartido los tres grandes que se han disputado este año. Nadal ganó el Open de Australia y Roland Garros y el serbio venció en Wimbledon.