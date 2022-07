McEnroe duda de la lesión de Nadal: “No quiso jugar contra Kyrgios”

Las explicaciones que dio Rafa Nadal para justificar su retirada de Wimbledon a causa de una lesión abdominal parece que no convencieron a todo el mundo. Uno de los que dudó del español fue el extenista estadounidense John McEnroe, actual comentarista de televisión, quien aseguró que Nadal “no quiso jugar contra Kyrgios”.

McEnroe cuestionó en la BBC por qué no abandonó Nadal su partido de cuartos de final contra Taylor Frirz si la lesión era tan importante como dijo un día después. McEnroe insinuó que, si su rival en semifinales no hubiera sido Nick Kyrgios, el español hubiera disputado el partido. “Rafa, siendo el luchador que siempre es, decide que va a jugar y gana”, dijo el estadounidense en referencia al comportamiento de Nadal en su encuentro ante Fritz. “No soy médico. ¿Te imaginas si hubiera dicho en el punto de partido, sé que no podré jugar en dos días, se lo daré a Taylor y los dejaré jugar en las semifinales? Y entonces, si decide ganarlo, ¿va a empeorar significativamente? No sé la respuesta a eso”, continuó el extenista, que ganó el torneo de Wimbledon en tres ocasiones (1981, 1983 y 1984).

“Venció a Taylor Fritz al 80 por ciento. Estuvo sirviendo a 100 mph (160 km/h) la mayor parte del partido. ¿Podría haber servido potencialmente a 100 mph? Pero sabes algo, Nick Kyrgios se metió en medio de esto. Nick Kyrgios estaba dominando Wimbledon de muchas maneras por su juego, algunos de los tejemanejes, su historia, su talento”, añadió McEnroe, quien declaró después que Nadal no quiso enfrentarse a Kyrgios: “¿Crees que Rafa realmente quería jugar con él al 80 por ciento? Algo me dice que no quería hacer eso”.

En la conferencia de prensa que ofreció el pasado jueves, Nadal explicó así los motivos de su retirada de Wimbledon: “Tengo una rotura en el músculo abdominal y tengo un riesgo importante de empeorarlo. Llevo todo el día y casi toda la noche dando vueltas a la situación. Llego a la conclusión de que aquí solo me vale ganar, el resto no me sirve de mucho. Es prácticamente imposible pensar en ganar dos partidos de este nivel con un abdominal roto. Pensaba durante todo el día qué decisión tomar, pero no tiene sentido intentarlo. Si sigo, la lesión va a ser peor. Estoy muy triste”

McEnroe no fue el único que puso en duda la lesión de Nadal. Después de la victoria del español contra Fritz, el italiano Fabio Fognini publicó una storie en Instagram cuestionando la veracidad de los problemas físicos de Nadal. “No os creáis todo lo que leéis”, escribió Fognini, que acompañó este texto con una música de circo.