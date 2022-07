Djokovic construye a su tenista ideal y solo elige dos cosas de Nadal

El serbio Novak Djokovic aceptó el reto de la prensa y durante una comparecencia ante los medios durante el pasado torneo de Wimbledon, que acabó ganando, construyó el tenista perfecto y para ello recurrió a jugadores en activo y del pasado. Entre ellos, Rafa Nadal, del que solo eligió dos de sus cualidades, la derecha y la mentalidad en la pista, virtudes en las que el serbio también destacó a Roger Federer, del que también valoró su movilidad en la pista.

Djokovic, que se dejó fuera a él mismo, empezó a diseñar su jugador ideal por el saque. “Es lógico que los jugadores que rozan los dos metros tengan ventaja. Elijo a Reilly Opelka, John Isner e Ivo Karlovic. Sirven desde el quinto piso y es realmente difícil devolver contra ellos. Está claro que tienen una técnica increíble, pero la altura ayuda muchísimo. Incluso Nick Kyrgios, a pesar de no ser tan alto como Isner u Opelka, tiene un saque increíble, con una de las mecánicas más fluidas y mucha efectividad tanto en el primero como en el segundo saque. Hoy en día, si cuentas con un saque fuerte, preciso y efectivo, y si eres capaz de moverte lo suficientemente bien para respaldarlo, siempre vas a meter mucha presión en los juegos al saque de tu rival”.

“En cuanto a la derecha, elijo a Federer y a Nadal. Son derechas muy diferentes, pero está claro que son armas realmente fuertes en su tenis”, continuó Djokovic, quien seleccionó a Andy Murray para el revés y el resto y también destacó la habilidad del italiano Jannik Sinner en el revés. “Mentalmente elijo a Federer y Nadal”, prosiguió el serbio, que destacó el espíritu de lucha de los dos.

A partir de ahí, el serbio nombró a jugadores ya retirados para terminar de construir a su jugador perfecto: “El resto de Agassi y su revés tienen que estar ahí. También me quedaría con el segundo saque de Pete Sampras, era increíble. En cuanto a la movilidad, Björn Borg, increíble. Nunca pude enfrentarme a él, pero le he visto y he hablado con mucha gente que sí lo hizo. Su movilidad era excepcional. También la movilidad de Roger [Federer] es fantástica. En las voleas, Patrick Rafter y Stefan Edberg”.

El jugador ideal de Djokovic:

Saque: Isner, Opelka y Karlovic

Segundo saque: Sampras

Derecha: Federer y Nadal

Revés: Murray y Agassi

Resto: Murray y Agassi

Movilidad: Börg y Federer

Volea: Rafter y Edberg

Mentalidad y espíritu de lucha: Federer y Nadal