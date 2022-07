El desafío más grande lanzado por Djokovic a Nadal

Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer lideran la clasificación de tenistas que más Grand Slams han ganado en categoría masculina. El español encabeza esa lista, con 22 títulos, seguido por el serbio, con 21, y el suizo, con 20. En esa carrera por ver quién acumula más triunfos en los cuatro grandes, ninguno parece ser más ambicioso que Djokovic, que espera retirarse con una cifra impensable para sus dos rivales. Esta temporada, Nadal ganó el Open de Australia y Roland Garros y Djokovic se llevó Wimbledon.

Según aseguró el entrenador serbio Bogdan Obradovic, Djokovic tiene el “deseo de llegar al número 30 de Grand Slams”. “Hablé con Djokovic cuando tenía nueve años, la primera vez que nos vimos. Sin embargo, cuando cumplió trece años, empezamos a trabajar juntos. Llevamos 18 años colaborando, que es un periodo muy largo. Cada vez repetía su deseo de llegar al número 30 de Grand Slams. Esto es lo que quiere Novak. Jugará los próximos cinco años y tendrá la oportunidad de alcanzar este hito. Ya veremos”, declaró Obradovic.

Djokovic tiene actualmente 35 años y si, como dice Obradovic, juega cinco temporadas más, alargaría su carrera hasta los 40. Para cumplir su objetivo de llegar a ganar 30 Grand Slams, el tenista serbio debería lograr nueve más, casi dos por temporada. Este año parece complicado que pueda ampliar su palmarés, ya que salvo que le concedan un permiso especial para entrar en Estados Unidos, no podrá disputar el US Open por no estar vacunado contra la covid-19.

El objetivo de ganar 30 Grand Slams parece un desafío de enormes proporciones para Djokovic, pero también para Nadal, muy golpeado por las lesiones, en especial su problema crónico en su pie izquierdo. En Wimbledon tuvo que retirarse por una lesión abdominal antes de jugar la semifinal contra Nick Kyrgios y pensar en que a sus 36 años decida alargar su carrera profesional las temporadas necesarias para ganar 30 grandes se antoja complicado.

Federer cumple en agosto 41 años y su regreso al circuito es una incógnita después de que lleve más de un año apartado de las pistas por lesión. El suizo disputó su último encuentro en julio de 2021, en Wimbledon, por lo que es difícil pensar que puede recuperar el nivel necesario para volver a ganar un grande.

Si Djokovic, del que John McEnroe dijo que “es el jugador mas fuerte mentalmente” que ha visto en una pista de tenis, mantiene su ambición de querer ganar 30 Grand Slams, ese reto se convertirá seguramente en una lucha contra sí mismo y contra su físico.