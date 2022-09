Alcaraz cae y España sufre en la Copa Davis

El tenis o el deporte donde el cuánto es importante... Pero no tanto. Es conveniente, pero no es necesario ganar más puntos que el rival, hay que llevarse los puntos que hay que llevarse. Es un deporte quirúrgico y por eso Carlos Alcaraz ganó el primer set a Félix Auger-Aliassime, pese a sumar 40 puntos, dos menos que su rival. Su raqueta fue un bisturí en el desempate y comenzó mandando, pero la realidad de la situación era que el canadiense estaba siendo muy superior y finalmente impuso su dominio (6-7 [3/7], 6-4 y 6-2), con lo que puso el 1-1 en la eliminatoria.

Porque antes Roberto Bautista superó a Pospisil (3-6, 6-3 y 6-3) en un duelo muy peleado, con remontada del castellonense, que empezó sufriendo los saques de su oponente, pero lo terminó destrozando físicamente: el norteamericano acabó con un tirón en el glúteo, con calambres... El duelo quedó pendiente del dobles y Pospisil se recuperó de forma milagrosa: se apuntó a la pelea junto a Aliassime y pudieron con Marcel Granollers y Pedro Martínez (4-6, 6-4 y 7-5), pese a que en el tercer set llegaron a estar restando para sobrevivir. Salieron del apuro y dan la victoria a su país para que todo quede en el aire: el sábado 17, el ganador del Serbia-Canadá se clasifica. El domingo (a las 16:00) el ganador del España-Corea, lo mismo. El último escalón de la Davis son los cuartos de final (y, si va ganando, semifinales y final), que se disputan entre el 23 y el 27 de noviembre en Málaga.

Era un partido difícil para Alcaraz por muchas circunstancias. La primera, porque su rival, al que asesora Toni Nadal, es muy bueno. Pero además había factores extra: estrenaba su condición de número uno y, por tanto, más todavía que en los últimos meses, siempre que salte a una pista va a ser el favorito; y además lo hacía después de haber viajado directamente desde Nueva York, donde se dio una paliza de casi 24 horas en pista en dos semanas para ganar el US Open, lo celebró, atendió a los compromisos con la prensa y se fue a Valencia para formar parte del equipo español.

Se perdió la serie con Serbia, pero quiso estar ante Canadá, después de unos entrenamientos exigentes, pese a lo complicado de la empresa por la entidad de Félix. La verdad es que su cuerpo parece, con la insultante juventud que tiene, preparado para jugar como si la energía no se agotara, pero en realidad necesita un descanso. Aliassime se lo puso difícil desde el primer momento porque sacó muy bien. No encontraba la manera el español de hacerle daño al resto, perdía los juegos en un pispás y los suyos de saque los ganaba con ciertos apuros, pero se iba agarrando a la pista. Llevó el primer parcial al tie break, donde la cabeza tiene tanta importancia como la mano, porque no hay margen de error. Varios errores del canadiense le llevaron a ceder el set. Sólo tiene 22 años, pero ya hay muchas batallas en su raqueta. Se trataba para Félix de no ceder a lo que le decía la mente, de seguir igual, y así, con su saque y con un primer golpe después de él fantástico, decisivo casi siempre, mortal, desmontó a Alcaraz, que lo intentó con la garra de siempre, pero le fue imposible.