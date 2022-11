La respuesta de Nadal a la pregunta más surrealista de un vigilante de París-Bercy: “¿Quién eres?”

Rafa Nadal jugó en septiembre la Copa Laver y tras haber sido padre, no ha vuelto al tenis hasta ahora, en París-Bercy, donde comienza su participación contra el estadounidense Tommy Paul, su primer rival para tratar de conquistar uno de los Masters 1.000 que se le ha resistido históricamente ya que sólo ha jugado en una ocasión la final, en 2007 con derrota ante el argentino David Nalbandián.

El balear ha llegado a las semifinales en sus dos últimas participaciones y tendrá un cuadro con posibles cruces con el griego Stefanos Tsitsipas, el noruego Casper Ruud o el serbio Novak Djokovic, con el que se vería en unas hipotéticas semifinales. Nada fácil para un torneo en el que Nadal quiere comprobar cómo está físicamente tras un año que ha sido un sube y baja, con éxitos y percances físicos que le han mermado en momentos en los que parecía que, tenísticamente, era imbatible. “Estoy feliz por volver al circuito después de un tiempo. No he podido jugar mucho en los últimos cinco meses. Estoy feliz, como siempre, por volver a una ciudad que todo el mundo sabe cómo de importante es para mí, si bien es cierto que, al mismo tiempo, en este evento nunca he tenido demasiadas cosas positivas en mi carrera”, decía hace unos días, entre risas. “En serio, con muchas ganas de estar aquí, intentando colocarme en una posición en la que pueda ser competitivo de nuevo”, continuaba.

Ha estado fuera de la competición, pero no tanto como para que ya se hayan olvidado de él. Pero algo así ha sucedido en una de las entradas al torneo, cuando un vigilante muy meticuloso o que no tiene ni idea de tenis, o las dos cosas a la vez, no reconoció a Nadal. Primero le pidió la acreditación y no contento con eso le preguntó al español, que iba con su bolsa de deporte para entrenar, quién era. “Rafa Nadal”, contestó el famoso tenista.

Y entonces, sí le dejó pasar.

Si has tenido un mal día, piensa en el de este empleado de seguridad... 😂😂



🤔 "¿Quién eres?"



🤷‍♂️ "Rafael Nadal"



😬 "Nadal, ok, gracias"pic.twitter.com/iBm6tcWhBW — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 1, 2022

Rafa cumplió lo que le pedía el vigilante sin enfadarse o sentirse humillado por el desconocimiento tan cerca de la pista de entrenamiento. Rafa no habló del tema,pero sí de que ya no lucha por ser el número uno del mundo: “Yo no lucho por ser número uno, yo solo lucho por ser competitivo en cada torneo que dispute. Esto es algo que ya dije hace bastante tiempo: ya no lucho para ser el número uno. Lo hice en el pasado, he alcanzado ese objetivo un par de veces en mi carrera, en momentos que fueron muy felices y en los que estuve orgulloso de conseguirlo. Ahora mismo, sin embargo, estoy en un momento de mi carrera en el que ya no lucho por ser el número uno”, decía.

Va a otro ritmo: “Hoy la historia es totalmente diferente, no sé cuántos torneos he jugado, algo así como diez, y solo pude terminar ocho. Es difícil ser número uno del mundo así, pero estoy feliz de estar en una posición que muestra que cuando he jugado, lo he hecho realmente bien”.