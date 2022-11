Horario y dónde ver los partidos entre Alcaraz y Nishioka y Nadal contra Tommy Paul en el Masters 1.000 de París

Carlos Alcaraz fue reconocido en París-Bercy como número uno del mundo, el vigésimo octavo tenista en la historia que llega a lo más alto, aunque él es el más precoz de la historia en conseguirlo. Y dijo: “Hay grandes jugadores que tienen oportunidad de adelantarme, no me tomo [ser el número uno] como una presión y sí como un aliciente para mostrar mejor tenis y seguir creciendo”. El que se lo puede quitar es Nadal, que afirmó no tenerlo como objetivo: “Que quede una cosa clara, ya no lucho para ser número 1, sólo lucho para ser competitivo en todos los eventos que disputo, hace tiempo que luchaba para serlo y ya lo logré”. Llegar ahí sería una consecuencia de sus resultados, pero el balear no tiene que hacer un esfuerzo extra para volver a la cima, sino ser “competitivo,” como dice, en los dos torneos que tiene fijados en el calendario, el Masters 1.000 de París-Bercy y el Torneo de Maestros. Los dos españoles son casi los únicos que pueden acabar 2022 en el trono, y ha llegado su hora de debutar en la capital de Francia.

Sin precedentes contra Nishioka

Exentos por ranking de la primera ronda, Carlos y Rafa ya tienen día, hora y rival para el estreno en el Masters 1.000 de París-Bercy. Alcaraz jugará antes. Será contra el japonés Nishioka el miércoles 2 de noviembre sobre las 15:00. Su partido corresponde al tercer turno de la pista central: primero, a las 11:00, Tsitsipas-Evans. Le seguirá el Medvedev-De Miñaur. Y después el murciano. No hay enfrentamientos previos entre ambos. El nipón, de 27 años, es el 38 del mundo y está en el mejor momento de su carrera. En 2022 ha ganado el título de Seúl. En su historial contra “top 10″ tiene cuatro victorias y 16 derrotas. El partido, como todo el torneo, puede verse en Movistar.

1-0 ante Paul

Un poco más tarde será el momento de Nadal, que tendrá como primer oponente a Tommy Paul. El estadounidense se ganó el derecho a enfrentarse al campeón de 22 Grand Slams tras superar a Roberto Bautista (6-4 y 6-4). El encuentro será a las 19:30, también del miércoles 2 de noviembre, si la jornada no va con retraso, y también podrá verse en televisión en Movistar. Hay un duelo previo entre ambos, este año en Acapulco, con triunfo para el español por 6-0 y 7-6 (7/5). El jugador norteamericano tiene 25 años y es el 31 del mundo en una temporada en la que ha llegado a estar el 28.