Sin españoles en Australia, Bautista se despide ante Tommy Paul en octavos

No hubo tercera presencia de Roberto Bautista en los cuartos de final de un Grand Slam. El castellonense cayó ante Tommy Paul por 6-2, 4-6, 6-2 y 7-5 con lo que el Open de Australia se queda sin raquetas españolas cuando llega lo bueno. Bautista superó a Sousa, Holt y Murray, pero se estrelló en tres horas y 19 minutos con el estadounidense. El español estuvo muy lejos de su consistencia habitual. Protagonizó 45 errores no forzados cuando Paul sólo hizo uno más. Y si a eso se añaden los 58 golpes ganadores del estadounidense... el partido casi siempre se movió en la misma dirección.

Bautista tardó en entrar en acción. El incidente que tuvo con la juez de silla por el tiempo de saque en el primer juego le descentró y cuando se metió en faena se topó con que Tommy Paul mandaba por 5-1. Los números del primer set no dejaban lugar a dudas: 82 por ciento de primer servicio para el estadounidense por el 52 del español, 21 golpes ganadores del yanqui... cuando Roberto entró en la pelea -seis bolas de break desperdiciadas en el octavo juego- la cuesta era demasiado pronunciada. La incógnita era hasta qué momento iba a ser capaz Tommy Paul de mantener el escandaloso nivel del primer parcial.

Cuando se alcanzó la hora y media, el tenis de Paul se humanizó. Bautista empezó a mandar desde el fondo y los errores del estadounidense se multiplicaron. Bastó para igualar el partido, pero la dinámica no se mantuvo porque Paul se rehizo. El tenis plano y rocoso de Roberto no contó con la regularidad necesaria. Otro par de breaks y una colección impropia de errores provocaron que la historia del primer set se repitiera. La dinámica del partido no indicaba nada bueno y se confirmó en el undécimo juego del cuarto set. Bautista cedió un break y se fue de Melbourne con la sensación de haber desaprovechado una buena oportunidad.

De la supervivencia de Rublev a la sorpresa de Shelton

Ben Shelton, con 20 años y como número 89 del mundo, está disputando en Melbourne su primer torneo fuera de Estados Unidos y se ha metido en los cuartos de final. Ante su compatriota JJ Wolf, 24 años y 67 de la ATP, se impuso por 6-7 (5/7), 6-2, 6-7 (4/7), 7-6 (7/4) y 6-2 en un combate de 3 horas y 51 minutos. Shelton es la gran revelación del torneo con apenas 13 partidos disputados en el circuito. Después de colarse entre los ocho mejores ya se ha garantizado salir del Open de Australia en el top 50 y ha dejado atrás los logros de su padre, Bryan Shelton, que llegó a ser profesional a finales de los ochenta y la década de los noventa. Bryan llegó a alcanzar la cuarta ronda en Wimbledon y a ser 55 del mundo. Ben ya ha superado a su padre.

El drama de la primera jornada de la segunda semana se vivió en el Rublev-Rune. El ruso fue capaz de levantar dos bolas de partido y resolver su pase a cuartos en un super tie break agónico. El danés se olvidó de las dos pelotas de cuartos que cedió para situarse 5-0. Rublev fue capaz de resucitar en otra situación límite y llegó a situarse con 9-7. Rune resistió, igualó a nueve, pero no pasó de ahí. Un resto que tocó la cinta traicionó al danés y permitió a Rublev imponerse por 6-3, 3-6, 6-3, 4-6 y 7-6 (11/9).

A Rublev le espera ahora Novak Djokovic que en octavos no dejó la más mínima sospecha sobre su estado físico. Su partido ante De Miñaur rozó la perfección. El serbio se cargó al ídolo local por un rotundo 6-2, 6-1 y 6-2 en poco más de dos horas.