Novak Djokovic ya está en modo campeón en Australia. El serbio ha alcanzado los cuartos de final del torneo que ha ganado en nueve ocasiones después de una exhibición ante De Miñaur y sus problemas físicos parecen superados. Por eso después del encuentro ante el australiano donde sólo cedió cuatro juegos afirmó: “Hace una semana no había pensado en el título, tan sólo en llegar en buenas condiciones para el partido siguiente. Esta noche me he notado positivo. Mi cuerpo ha respondido y me he movido muy bien”.

A Djokovic le espera ahora el ruso Rublev, quinto cabeza de serie, y el ganador jugará en semifinales con el vencedor del choque entre los estadounidenses Tommy Paul y Ben Shelton. Un cuadro atípico a estas alturas del torneo en el que el de Belgrado es la única raqueta que sabe qué es ganar un Grand Slam. Por el otro lado marcha Tsitsipas, tercer favorito, que se medirá con el checo Jiri Lehecka. El ganador se topará con el vencedor del duelo entre el ruso Karen Khachanov y el estadounidense Sebastian Korda.

Las buenas sensaciones de Djokovic en octavos le animaron a reivindicarse y a intentar aclarar lo que para él son problemas físicos y para algunos simple estrategia para alcanzar sus fines en Melbourne. Ante la pregunta de un periodista serbio, Nole se quedó a gusto: “Los que duden de mis problemas físicos lo pueden seguir haciendo. Es curioso cómo únicamente se ponen en tela de juicio mis lesiones, mientras que cuando otros tenistas, ya sabes a quién me refiero, tienen problemas físicos, ellos son las víctimas. El caso es que yo soy siempre el que finge”. Y el balcánico no se frenó: “No tengo necesidad de demostrar nada a nadie, pero dispongo de pruebas médicas, de ahora y de hace dos años. Cuento con resonancias y ecografías muy claras. No sé si lo mostraré en el documental que están preparando sobre mí, depende de cómo me sienta, pero no me importa nada lo que la gente opine”.

Djokovic siguió defendiéndose: “En torno a mí hay una narrativa radicalmente distinta a la de otros tenistas, pero eso no hace más que darme fuerzas, me motiva aún más para intentar ser el mejor de la historia, así que no puedo más que agradecerlo. Van a seguir cayendo muchas máscaras que se han creado en los últimos dos años en el circuito con situaciones que se han dado durante la pandemia. Me interesa mucho ver lo que depara el futuro, no solo a nivel deportivo”. Las reflexiones de Djokovic apuntan en una dirección muy clara. Cuando el serbio habla de “víctimas”, sin dar nombres, todos los focos apuntan a Rafa Nadal.