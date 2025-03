Albert Ramos anuncia su retirada a los 37 años

El barcelonés Albert Ramos Viñolas ha entrado en la cuenta atrás hacia su retirada del tenis profesional. A sus 37 años, el catalán ha anunciado en sus redes sociales que dejará las pistas esta temporada, si bien no ha precisado todavía cuál será su último torneo.

Ramos es, actualmente, el número 225 del ranking ATP y compite en el circuito Challenger, pero en su carrera fue capaz de tocar la gloria, especialmente en tierra batida. Hoy, ha anunciado que su cuerpo ya no responde como le gustaría: "He sentido que mi cuerpo ya no rinde al máximo nivel. Mi corazón me pide seguir, ama al tenis y la competición, pero mi cabeza me dice que todo acaba y que es mejor aceptarlo", ha dicho.

El jugador no ha concretado dónde terminará su trayectoria: "No me siento preparado para concretar dónde será mi último partido de tenis, pero de lo que estoy seguro es de que esta será mi última temporada", ha confirmado.

Albert Ramos comenzó su andadura como tenista en 2007 y pronto destacó sobre la tierra batida. De hecho, los cuatro títulos ATP de su carrera fueron en esta superficie. En 2016 se adjudicó el torneo de Bastad al superar en la final a Fernando Verdasco. Ese año alcanzó los cuartos de final en Roland Garros, su hito más alto en un Grand Slam. Más tarde, en 2019, se hizo con la victoria en Gstaad (Suiza), y todavía conquistaría el abierto de Estoril y, por último, el torneo argentino de Córdoba, en 2022.

Disputó otras ocho finales, la de mayor relevancia en Montecarlo frente a Rafa Nadal. A lo largo de su carrera fue capaz de ganar en alguna ocasión a varios de los grandes maestros como Roger Federer o Andy Murray, y también fue el primer tenista al que derrotó Carlos Alcaraz en un partido ATP. Agradecido por el "inmenso cariño" que siempre afirma haber notado, Ramos colgará la raqueta antes de que acabe el año.