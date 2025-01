Alcaraz opina sobre la lesión de Djokovic en el partido de cuartos del Open de Australia que ganó el serbio

Carlos Alcarazno pudo con Novak Djokovic en los cuartos de final del Open de Australia. El serbio ganó por 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4 en una batalla de tres horas y 34 minutos que el propio tenista de Belgrado admitió que estuvo a punto de abandonar. Antes de acabar el primer set, pidió el tiempo médico y fue tratado en el vestuario. Su pierna izquierda estaba vendada. Volvió y cedió ese parcial.

Después, jugó limitado durante un rato. El serbio maneja todos los escenarios y si tiene molestias, hace ver a los rivales que es así, para generar duda en ellos. La clave para Novak fue sobrevivir y llevarse ese segundo parcial. “He ganado con mis dos piernas y mis dos brazos; bueno, con una pierna y media. Desearía que este partido hubiera sido la final, es uno de los partidos más épicos que he jugado en cualquier pista”, opinó en la entrevista a pie de pista el ganador de 24 Grand Slams, que llegó a decir que en caso de haber cedido ese segundo parcial, quizá no hubiera podido acabar el partido.

La respuesta de Alcaraz

"Alguien que está pensando en retirarse si hubiera perdido el segundo set no hubiera jugado de la manera que ha jugado después el tercer y el cuarto set", contestó Alcaraz cuando le preguntaron. Suele ser muy sincero cuando habla. "No voy a entrar en detalles, pero yo creo que aunque hubiera perdido el segundo set, lo hubiera luchado y yo hubiera tenido que sudar para haber ganado. En el tercer y cuarto set no vi nada malo en él. No estoy diciendo que hizo show, sino que es obvio y todos lo vieron. Estuvo luchando en el segundo set y luego en el tercero y cuarto vi que estaba muy bien. Alguien que está sufriendo físicamente un poco, no juega a ese nivel. Creo que hizo grandes golpes. Empezó a jugar más agresivamente. Después de eso fue muy difícil superarlo. Antes, estaba jugando mejor que él", añadió.

Durante un momento, el jugador español se llevó la mano a una pierna e hizo como si estuviera cojo. La imagen se ha hecho viral y se ha interpretado como que Carlos no se creía la lesión de su rival.

Para el murciano, parte del partido se decidió en ese segundo set del que tanto se ha hablado. “Sentí que estaba controlando el partido y dejé que él entrara de nuevo. Ese fue el peor error que hice hoy. Tuve que jugar un poco mejor, para llevarle al límite y no lo hice. Después de eso, creo que empezó a sentirse mejor. Estaba jugando a un nivel increíble y obviamente cuando Novak está a este nivel es muy difícil. Pero tuve mis oportunidades".

Alcaraz admitió que ahora está deseando volver a casa y tomarse unos días de descanso, antes de volver a los entrenamientos para afrontar las próximas citas: Rotterdam, Doha, Indian Wells y Miami. Después de eso, llegará la temporada de pista dura.