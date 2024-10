Alcaraz - Sinner, en directo hoy: final Six Kings Slam 2024, en vivo.

El Six Kings Slam no solo trae consigo un premio económico sin precedentes, sino también el orgullo de sentarse en el trono de los nuevos reyes del tenis. Aunque este torneo no suma puntos en el ranking oficial, ambos jugadores saben lo que está en juego: la supremacía simbólica en una rivalidad que promete ser una de las más emocionantes de la próxima década.

El sábado 19 de octubre, no antes de las 20:00 horas, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner escribirán un nuevo capítulo en su historia de enfrentamientos. Será un partido que irá mucho más allá de la exhibición, y los fanáticos del tenis de todo el mundo estarán atentos para ver quién se lleva la corona de Riad.