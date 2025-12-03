Alcaraz ya tiene su hoja de ruta hacia el Open de Australia

Aunque no lo parezca, la temporada 2026 en el mundo del tenis está a la vuelta de la esquina. Y la gira oceánica empieza muy fuerte con el Australian Open. Allí estará Carlos Alcaraz con el objetivo de completar los cuatro Grand Slam de la raqueta.

El murciano ya tiene trazada la hoja de ruta para llegar en las mejores condiciones posibles al primer 'Grande'. Y no habrá ningún torneo oficial. Así, Alcaraz no estará en el cuadro de Brisbane, considerado la antesala del abierto australiano.

De primeras, Alcaraz jugará una exhibición los próximos días 7 y 8 de este mes en Miami. Tras unos días de descanso, el próximo 13 volverá al trabajo y lo hará junto a Flavio Cobolli, precisamente el encargado de derrotar a España en la final de la Copa Davis hace un par de semanas. El italiano, además, es un habitual en estas fechas en el centro de entrenamiento de Juan Carlos Ferrero, preparador de Alcaraz.

Carlos no esconde que Australia es su principal objetivo en este momento: "Quiero completar este reto, mi gran objetivo es ganar los máximos Grand Slam que pueda. Para mí, arrancando cualquier año, mi objetivo va a ser completar los cuatro grandes, incluso intentar ganarlos el mismo año. Lo voy a intentar el año que viene y, si no lo consigo, volveré a intentarlo dentro de dos, de tres y de cuatro", ha asegurado el tenista español en declaraciones recientes en la web oficial del torneo 'aussie'.

Antes de empezar el cuadro principal del Open de Australia, Alcaraz disputará una exhibición en Seúl el próximo 8 de enero y tendrá a Jannik Sinner como rival. Así pues, las dos mejores raquetas del momento se verán las caras en un partido no oficial pero que será el primer gran test del año para ambos.