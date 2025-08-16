Alcaraz - Zverev, en directo hoy: última hora y resultado, semifinal Masters 1.000 Cincinnati 2025

¡Muy buenas noches! Poco más de una hora para el comienzo de la segunda semifinal del Masters 1.000 de Cincinnati. Alcaraz se mide a Alexander Zverev en busca de la final del torneo que se disputa en el estado de Ohio. Carlitos persigue la que sería su séptima final de 2025. Ya luchó por el título en Montecarlo, Barcelona, Roma, Roland Garros, Queen's y Wimbledon. Sólo perdió en Barcelona, ante Rune y porque estaba tocado, y en Londres ante Sinner. Veremos qué sucede esta noche.