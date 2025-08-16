Tenis
Alcaraz - Zverev, en directo hoy: última hora y resultado, semifinal Masters 1.000 Cincinnati 2025
El español busca la séptima final seguida del curso
Carlos Alcaraz se enfrenta a Alexander Zverev por un puesto en la final del Masters 1.000 de Cincinnati. Sería la séptima final seguida. La racha es la siguiente: Montecarlo (victoria); Barcelona (derrota); Roma (victoria); Roland Garros (victoria); Queen's (victoria) y Wimbledon (derrota). Será el duodécimo enfrentamiento con el alemán, que gana 6-5 los cara a cara.
Alcaraz - Zverez, en directo hoy: semifinal ATP Cincinnati 2025, en vivo online
Alcaraz, en busca de su séptima final del curso
¡Muy buenas noches! Poco más de una hora para el comienzo de la segunda semifinal del Masters 1.000 de Cincinnati. Alcaraz se mide a Alexander Zverev en busca de la final del torneo que se disputa en el estado de Ohio. Carlitos persigue la que sería su séptima final de 2025. Ya luchó por el título en Montecarlo, Barcelona, Roma, Roland Garros, Queen's y Wimbledon. Sólo perdió en Barcelona, ante Rune y porque estaba tocado, y en Londres ante Sinner. Veremos qué sucede esta noche.
