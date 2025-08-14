Alerta roja por calor en el tenis... Y queda lo peor en el US Open

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que en situaciones de calor extremo se evite la actividad física, especialmente entre las 12 de la mañana y las cinco de la tarde, las horas centrales del día. Torneos de tenis como el de Cincinnati comienzan sus partidos cada día a las 11:00. En Ohio, donde se disputa este campeonato, tanto en el circuito masculino como femenino, hay una ola de calor y las consecuencias se dejan ver cada jornada.

No tiene fácil solución, porque se juegan muchos partidos, pero la salud de los deportistas se está poniendo en peligro. Algunas imágenes de Cincinnati han sido preocupantes, especialmente la del francés Rinderknech, que después de ir a por la toalla en su partido contra Felix Auger-Aliassime, se desplomó. No pudo continuar jugando.

Sí siguió Comesaña después de que le entraran náuseas y vomitara. Le tomaron la tensión, lo mismo que a su rival, Opelka. Han sido las escenas más graves, pero no las únicas. En el partido de tercera ronda de Carlos Alcaraz, su rival, Medjedovic, sonreía cuando vio su propia imagen con una bolsa de hielos en la cabeza. Era ridículo, pero necesario, y más en un tenista tan corpulento como él.

«Con el calor, a veces los tenistas sólo nos enfocamos en nosotros mismos. Pensamos que estamos teniendo problemas con el calor y con el sol y te sientes mal… Y a veces te olvidas de que el rival también lo está sufriendo. Yo soy de Murcia y en Murcia hace mucho calor en el verano, así que intento decirme que tengo que soportarlo porque estoy acostumbrado», dijo Alcaraz en Tennis Channel. Él también lo está sufriendo y se le ve sudar como nunca. Ese partido con Medjedovic se disputó a palos, sin mucho intercambio, porque el calor se ha convertido en el principal enemigo, más todavía que el rival. «En estas condiciones todo se vuelve extremadamente duro a nivel físico y esa es la prioridad. Si mi cuerpo y mi físico me abandonan, no hay ningún golpe que pueda salvarme», analizó Medvedev, eliminado por el australiano Walton en su debut y que recurrió a medidas drásticas más allá de las toallas con hielo y el cañón de aire colocado en los banquillos: metió medio cuerpo directamente en el frigorífico.

En el pasado Wimbledon, uno de los más calurosos que se recuerdan, el problema estuvo en la grada, con varios golpes de calor a aficionados. No se trata sólo de proteger a los deportistas. En Australia hay una norma de calor extremo, basada en cuatro parámetros: temperatura del aire, calor radiante, humedad y velocidad del viento, que puede llevar a los jueces de silla a suspender partidos. En el All England Club se aplicó el protocolo WBGT cuando se llega a 30,1 grados: a partir del tercer set en hombres y entre el segundo y el tercero en mujeres el parón será de diez minutos si uno de los jugadores lo solicita. También se aplicará en el US Open (no es la primera vez), el último Grand Slam (más peligro, en hombres se juega al mejor de cinco sets), y cuyo cuadro final arranca el 24 de agosto. Se prevé un horno por el calor, a lo que se suma la humedad. Ya se han vivido situaciones así en Nueva York. En 2023, Medvedev dijo en uno de los descansos de su duelo contra Rublev: «Un día un jugador morirá».