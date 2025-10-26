Así queda el ranking ATP tras el triunfo de Sinner en Viena y así está la lucha con Alcaraz para acabar 2025 en el número uno

Jannik Sinner cumplió con los pronósticos y se impuso en el ATP 500 de Viena. Venció en la final a Alexander Zverev, que le resistió durante todo el partido, para ceder sólo por detalles (3-6, 6-3 y 7-5). Fue una excepción de lo habitual, porque es abrumadora la superioridad del pelirrojo de San Cándido con prácticamente todos los jugadores del circuito, menos con Carlos Alcaraz. El español descansó esta semana, por lo que el italiano, que no defendía puntos, le ha reducido 500 en la lucha por acabar el año como número uno del mundo.

Así está el “top 10”

1. Carlos Alcaraz (España): 11.340 puntos

(España): 11.340 puntos 2. Jannik Sinner (Italia): 10.500

3. Alexander Zverev (Alemania): 6.160

4. Taylor Fritz (EE UU): 4.685

5. Novak Djokovic (Serbia): 4.580

6.Alex de Miñaur (Australia): 3.935

7. Ben Shelton (Estados Unidos): 3.820

8. Lorenzo Musetti (Italia): 3.685

9. Casper Ruud (Noruega): 3.265

10. Felix Auger-Aliassime (Canadá): 3.195

El español tiene ahora mismo 840 puntos de diferencia, pero virtualmente la diferencia es mucho mayor. A Carlos y Jannik les quedan dos torneos del circuito. Después, el español también jugará la Final a 8 de la Copa Davis, a lo que el italiano ha renunciado, pero ahí no se reparten puntos ATP. Desde el lunes 27 de octubre ya se juega el Masters 1.000 de París, donde Alcaraz y Sinner se reencuentran y después (9-16 noviembre) llegan las Nitto ATP Finals, o Torneo de Maestros, que reúne en Turín a los ocho mejores de la temporada.

Lo que necesita Alcaraz para mantener el número uno

Para tener una idea más real de la distancia entre Carlos y Sinner, hay que restar los puntos que defienden (los puntos duran 52 semanas y después caducan). Sinner perderá 1.500 por las ATP Finals de 2024, que ganó con pleno de triunfos, mientras que en París no participó. Alcaraz defiende 100 puntos en París y 200 en las ATP Finals, 300 en total. Por tanto, el murciano parte, en la lucha por acabar el año como uno, con 11.040 puntos, por 9.000 de Sinner, 2.040 de diferencia.

Ganar París y las ATP Finals con todo victorias supone 2.500 puntos, por tanto Alcaraz necesita 460 para asegurar el número uno ya en la capital de Francia. Para ello tendría que llegar a la final (650 puntos), sin importar que enfrente estuviera Sinner y lo derrotara. Los puntos que ganan Jannik y Carlos en París son: 10 si caen en segunda ronda (están exentos de la primera), 100 si lo hacen en los octavos, 200 en cuartos, 400 en las semifinales, 650 en la final y 1.000 por ser campeón.

Después, las ATP Finals reparten 200 puntos por cada triunfo en la fase de grupos, 400 más por ganar las semifinales y 500 por ganar la final.