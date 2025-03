¿Cuándo debuta Alcaraz en Indian Wells?

Alcaraz ha llegado al estado de California después de su exhibición en Puerto Rico con Tiafoe. Apareció en Indian Wells y apenas ha tenido tiempo todavía de tomar contacto con el primer Masters 1.000 de la temporada. "Llegué el lunes tarde, todavía no he podido entrenar, así que empezaré a entrenar hoy. Estoy emocionado por volver a jugar aquí, en el desierto, me pone feliz estar de nuevo aquí. Ya tuve tiempo para jugar al golf, así que esta ha sido toda mi preparación hasta ahora", apuntó Carlitos en su comparecencia ante los medios antes de comenzar el torneo.

El sorteo del cuadro no fue el peor posible para el murciano. Llama la atención un posible cruce en cuartos de final con Novak Djokovic -la reedición del mismo partido en la misma ronda del pasado Open de Australia-, aunque para llegar a medirse al serbio hay varios obstáculos que superar. El primero será en principio el sábado 8 de marzo. Es la fecha fijada para el estreno de Alcaraz en el torneo en el que ha levantado el título en las dos últimas edición. Los primeros cabezas de serie no compiten hasta el viernes, pero el estreno de Alcaraz será ya en pleno fin de semana. ¿Y el rival? El horario está por determinar y el primer adversario también. Saldrá del duelo que medirá en primera ronda al francés Quentin Halys con el español Pablo Carreño. El galo es el número 59 del mundo y con 28 años ocupa el ranking más alto de toda su carrera deportiva. Pablo Carreño está inmerso en la superación de todos sus problemas físicos y llega procedente de la previa. El asturiano, que llegó a ser "top 10", es el 112 del ranking mundial. Si Alcaraz supera la segunda ronda disputaría la tercera el lunes 10 de marzo y los octavos, el día 12.

Antes del comienzo del torneo ya se ha desatado la polémica por el cambio de la superficie por primera vez en lo que va de siglo. De Plexipave se pasa a Laykold. En cristiano, la pista va a ser bastante más rápida de lo que era. La empresa es la misma que en torneos como Miami y el US Open con lo que, a priori, la pista va a tener poco que ver con lo que era. A Alcaraz no le ha hecho mucha gracia el cambio: "Está un poco más rápida, sí, es algo que no entendí cuando lo vi. No sé la razón por la que se ha cambiado de pista. Tendré que entrenar para verlo, aunque me considero un jugador que se adapta bien a las condiciones en las que está jugando. Creo que juego muy bien al tenis, incluso si las canchas son un poco más rápidas, pero reconozco que no lo entendí cuando lo leí".

Otros como Medvedev, derrotado en las dos últimas finales por Alcaraz, opinan lo contrario: "Seré sincero, me gusta Indian Wells, incluso me gustan las pistas ahora, pero parecen casi más lentas que antes, muy lentas. No sé lo que piensan otros, pero acabo de tener dos días de jet lag. Así que no podré decirte que estoy seguro de lo que digo. Pero he jugado dos días y parecían muy, muy lentas".