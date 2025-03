Así es el cuadro de Alcaraz en Indian Wells: podría volver a cruzarse con Djokovic en cuartos

El cuadro del primer Masters 1.000 de la temporada, Indian Wells, ya se ha sorteado. El gran ausente en hombres es Jannik Sinner, número uno del mundo, que está cumpliendo la sanción de tres meses por dopaje y que no podría jugar hasta mayo, después del Mutua Madrid Open. Eso ha hecho que corra una plaza entre los cabezas de serie.

Carlos Alcaraz, por ejemplo, es el tres del mundo, pero será el segundo favorito en el torneo californiano. El primero es Alexander Zverev, lo que no ha impedido que tenga un camino complicado. El de Carlos podría decirse que es intermedio, aunque en los cuartos de final podría tener un duelo estelar contra Novak Djokovic, la repetición del partido de la misma ronda del pasado Open de Australia, que se llevó el serbio.

El posible camino de Alcaraz en Indian Wells 2025

La primera ronda no la tiene que jugar el murciano por ranking, por tanto se estrenará en la segunda contra un jugador procedente de la previa, lo que en ocasiones supone un problema ya que es enfrentarse a un rival que llega rodado y más adaptado a las pistas, o contra el francés Halys.

Después, la teoría le cruzaría en tercera ronda con Denis Shapovalov, el canadiense que poco a poco, después de una grave lesión, vuelve a los primeros puestos. Recientemente ha ganado en Dallas. Es un tenista algo irregular porque juega con mucho riesgo, pero cuando tiene el día inspirado puede hacer frente a cualquiera.

Para los octavos de final, si miramos el ranking, Dimitrov es el teórico oponente del pupilo de Juan Carlos Ferrero, pero el búlgaro está con problemas físicos en este arranque de curso. Monfils, Struff o Korda también aparecen por ahí.

En los cuartos de final, el comentado cara a cara con Novak Djokovic, aunque el camino del serbio no es nada cómodo. Podría tener un estreno (en segunda ronda, tampoco juega la primera), contra su amigo Kyrgios y después enfrentarse a Cerundolo o a Alejandro Davidovich, el malagueño que está en un gran momento y que llega de jugar dos finales seguidas, en Delray Beach y Acapulco. En octavos, Nole podría hacer frente a Hurkacz o De Miñaur. El ganador de 24 Grand Slams ha conquistado Indian Wells en cinco ocasiones, récord, empatado con Roger Federer, pero es verdad que los últimos años no se le ha dado bien: en 2024 perdió en tercera ronda; entre 2020 y 2023 no participó; en 2019 no pasó de la tercera ronda; en 2018, de la segunda; y en 2017, de octavos. De 2014 a 2016 levantó los tres títulos.

Por este lado del cuadro, la supuesta semifinal del teórico ganador del Alcaraz - Djokovic sería contra Fritz, el enrachado Félix Auger-Aliassime, Rublev o Shelton.

Arranque duro para Zverev

Por su parte, Zverev arrancará ya con un oponente peligroso, Kecmanovic o Griekspoor, y después podría medirse al francés Perricard, con sus saques a 230 kilómetros por hora, en tercera; a Machac o Tiafoe en octavos; Tsitsipas, Rune o Berrettini en cuartos; y Ruud, Tommy Paul o Medvedev en semifinales.

Resto de españoles

El resto de españoles tienen estos partidos en primera ronda: Pedro Martínez-Marozsan, Munar-Nishikori, Carballés-O'Connell y Bautista-jugador de la previa, estos por el lado de Zverev. Davidovich-McDonald, por la parte de Alcaraz. Pablo Carreño está en la segunda y última ronda de la fase previa, en busca del cuadro final.

En el cuadro femenino, Paula Badosa está exenta de la primera ronda por ranking y se enfrentará a la vencedora del Dolehide-Rakhimova, mientras que Jessica Bouzas debuta ante la rusa Potapova. En la segunda ronda de la previa están Cristina Bucsa y Sara Sorribes. Nuria Párrizas fue eliminada.