El dineral que deberá pagar Zverev tras el juicio por tratar de estrangular a su pareja

Alexander Zverev, último obstáculo que le queda por superar a Carlos Alcaraz para ser campeón en Roland Garros, es el rival al que más veces se ha enfrentado en su carrera profesional -nueve partidos- y también contra el que en más ocasiones perdió -cinco-. El alemán busca alzarse con el triunfo del torneo parisino en el que ha tenido que lidiar con el juicio que se celebraba contra él en Berlín por supuestos malos tratos.

Incluso Amélie Mauresmo, la directora del Abierto de Francia, también se pronunció respecto de la situación del alemán: “Mientras el juicio no termine y no haya un fallo, se lo considera inocente y por eso se le permite estar en el cuadro”.

El juicio contra Zverev comenzó el pasado 31 de mayo. La denunciante es Brenda Patea, expareja del tenista y madre de su hija, Mayla, que nació en 2021. Las agresiones que Patea denunció ante la Justicia habrían ocurrido en 2020 cuando el tenista la habría empujado contra una pared para luego intentar estrangularla.

Cabe recordar que no es la primera vez que Zverev se ve involucrado en casos de maltratos contra mujeres. A finales de 2020 otra de sus ex novias, la ex tenista Olga Sharypova, también lo acusó de violencia. Sin embargo, la ATP cerró la investigación después de no encontrar “pruebas suficientes”. Olga narraba un sistemático maltrato psicológico y físico, en el que se contaba una agresión del alemán intentando asfixiarla con una almohada en el US Open 2019, un puñetazo en la Laver Cup y un intento de suicidio por su parte.

"No me preguntéis más..."

Ahora, Zverev pide pasar página y defiende su inocencia. El tenista ha desvelado que el caso fue archivado y ha pedido a la prensa que no vuelva a preguntarle por el asunto. "Estoy feliz, el caso se ha cerrado y yo paso página. Soy inocente, de otra manera no se archiva. No quiero que nadie me vuelva a preguntar por esto. Han sido cuatro años", decía Zverev a horas de medirse con el murciano.

Eso sí, aunque no ha sido acusado de ningún delito, según los medios alemanes, el tenista tendrá que pagar 200.000 euros como parte del acuerdo que alcanzaron las partes. Inicialmente, un tribunal de Alemania le condenó en octubre a desembolsar 450.000 euros.