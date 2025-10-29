El dineral que se ha embolsado Norris por echar a Alcaraz de París

El español Carlos Alcaraz cayó derrotado en su debut en el Masters 1.000 de París por el británico Cameron Norrie, 31 del mundo, y encajó su primer revés en un torneo de esta categoría desde el que sufrió en Miami en marzo. Como entonces ante el belga David Goffin, Alcaraz, numero 1 del mundo, sucumbió ante un tenista veterano y astuto que, igual que el belga, había sido top-10 y que acabó remontando para imponerse por 4-6, 6-3 y 6-4 en dos horas y 25 minutos.

Si entonces la derrota fue inesperada, la sufrida en París no lo fue menos, por la implicación que el murciano había puesto en este torneo disputado bajo techo, las condiciones que menos le gustan. El número 1 del mundo, que había renunciado a Shanghai tras ganar Tokio para preparar mejor el final de año, llevaba entrenando desde el viernes, convencido de poder desplegar un mayor nivel que en el pasado y de poder firmar una mejoría.

Pero el revés fue supino, puso fin a una serie de 17 triunfos consecutivos en Masters 1.000 y a una serie que le colocaba al borde de ser la octava mejor de todos los tiempos.

El murciano se marchó derrotado, resignado, saludando al público, y deja al rojo vivo la lucha por acabar 2025 como número uno del mundo. Y es que esta derrota supone una mala noticia para Alcaraz ya que en caso de que Jannik Sinner sea campeón del torneo, volverá a recuperar el primer lugar en el ranking APT que justamente había perdido tras caer en la final del Abierto de Estados Unidos hace unas semanas atrás.

Alcaraz se queda fuera y pierde un botín económico que su rival Norrie se ha encargado de engordar.

¿Cuánto dinero se lleva Norris por ganar a Carlos Alcaraz?

Con el triunfo, Norrie se aseguró poco más de 44.220 euros y ya lleva acumulados casi 70.000 por la victoria que había conseguido en la primera ronda del torneo y con la que se embolsó 24.500 euros.

Premios económicos del Rolex Paris Masters 2025

Campeón 946.610€

Finalista 516.925€

Semifinalista 282.650€

Cuartofinalista 154.170€

3ª Ronda 82.465€

2ª Ronda 44.220€

1ª Ronda 24.500€