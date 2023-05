Garbiñe Muguruza anuncia su boda con Arthur Borges

La campeona de tenis vive su mejor momento tras decidir tomarse un paréntesis profesional. En este impass, Garbiñe Muguruza planea su boda con Arthur Borges, a quien conoció en 2021, por casualidad, en Nueva York. Un atractivo admirador que al pasar por su lado y reconocerla le deseó suerte en las pistas. Ahora, dos años después deciden casarse.

Ganadora de Roland Garros, Wimbledon y la Copa de Maestras, la tenista ha compartido con "¡Hola!" cómo conoció a su pareja. "No daba por perdido encontrar el amor, pero estaba ya un poco ahí diciendo: 'Bueno, pues ya será cuando sea', y apareció en el momento menos pensado. Estaba en Nueva York compitiendo en el Abierto de Estados Unidos, un torneo muy importante, un Grand Slam, y uno está centrado. Mi hotel estaba cerca de Central Park y, aburrida en la habitación, pensé en ir a dar un paseo por el parque. Salgo y en una de esas calles me lo cruzo caminando y de repente él se gira y me dice: 'Buena suerte en el US Open'. Me quedé pensando: '¡Qué chico tan guapo!' . Y, a partir de ahí, pues conectamos y todos los días íbamos a dar paseos por Central Park. Muy romántico, la verdad. Fue realmente un flechazo a primera vista, porque desde el primer momento tuvimos una atracción, fue algo totalmente inesperado que surgió así, encontrándomelo por la calle y muy bonito.

Además asegura que la petición de mano fue igual de romántica que el momento de su encuentro. "No me decepcionó. Fue muy romántico, un día inesperado. Fue como hace un mes, yo estaba haciendo un par de cosas de trabajo en Marbella y me lo pidió en el hotel Marbella Club, que es uno de mis favoritos. Me llevó de sorpresa, me dijo: 'Ponte guapa, que vamos a cenar'. Y yo le respondí: 'Si siempre me pongo guapa'. Me preparó una mesita debajo de un árbol y dije: '¿Qué es esto?'. Como que me parecía raro, pero pensaba en cualquier otra cosa y, cuando me lo propuso, me puse a llorar, no sabía cómo reaccionar. Le dije que sí entre lágrimas de emoción y todo fue muy romántico".

Con respecto a la boda, Garbiñe revela que "nos gustaría que fuera el año que viene, aunque todavía no hemos concretado nada. Tenemos que decidir el lugar también, muchas cosas, pero no me he puesto todavía a ello, la verdad. Quiero que sea en verano y cerca de la playa. En España porque es el sitio adecuado, el que más nos une también".