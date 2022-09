Cuando Carlos Alcaraz acudió con 12 años por primera vez a la Juan Carlos Ferrero Equelite Sport Academy de aquel niño ya se contaban cosas extraordinarias. “Decían que había un chaval que jugaba muy bien para la edad que tenía y cuando vino a la Academia ya se le veía. Con 14 años, cuando ganó su primer punto ATP, tenía cosas que no hacían jugadores de su edad. Había diferencias que saltaban a la vista con el resto de chicos”, asegura Ferrero sobre su pupilo. Aquel niño ya comentaba en su entorno más cercano que él lo que quería era ser número uno del mundo. Cinco años después lo es. El triunfo en el Abierto de Estados Unidos además de significar su primer Grand Slam le ha convertido en el número uno más joven de la historia.

“Siempre he soñado con ser número uno. También con ganar un Grand Slam, pero lo primero era ser número uno, aunque sin ganar un Grande es complicado. Me siento un chico de 19 años que quizá he madurado muy muy pronto, pero es lo que hace el tenis, te hace madurar muy pronto. Quizás en los torneos sí me siento un poquito más mayor, hay un montón de responsabilidades, pero ya en casa, cuando estoy con mi familia o mis amigos, con toda mi gente a la que conozco desde bien pequeño, con ellos me siento un chico de 19 años”, asegura el campeón en Nueva York. Carlitos es el cuarto número uno en la historia del tenis español en la Era Open. Su antecesor más inmediato es Nadal y los otros dos precedentes son precisamente los técnicos de Rafa y Carlitos, Carlos Moyá y Juan Carlos Ferrero.

Ante el último tramo de la temporada una de las amenazas para Alcaraz es precisamente Rafa, aunque su calendario para lo que resta de curso sea una incógnita y más ante su inminente paternidad. Rafa es sexto en el ranking histórico absoluto con 209 semanas. Sólo tiene por delante a Djokovic (373), Federer (310), Sampras (286), Lendl (270) y Connors (268). El ganador de 22 Grandes ascendió por primera vez al número uno el 18 de agosto de 2008 con 22 años. Después de ocho etapas diferentes al frente de la ATP su última fecha fue el 2 de febrero de 2020. El técnico de Rafa, Carlos Moyá, ascendió a lo más alto en la segunda quincena de marzo de 1999, semanas después de ser finalista en el Open de Australia y antes de ser campeón en Roland Garros. Estuvo dos semanas como mejor jugador del mundo

El tercer hombre es Juan Carlos Ferrero. Entre final de verano de 2003 y el otoño de ese año el técnico que dirige la carrera de Alcaraz estuvo dos meses liderando la ATP.

Ellas también han tenido sus números uno. Garbiñe Muguruza, además de ganar dos Grand Slams, lidero la WTA durante cuatro semanas entre septiembre y octubre de 2017. Arancha Sánchez Vicario fue más allá y prolongó su dominio durante 12 semanas durante el primer semestre de 1995.