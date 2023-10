El deportivo gesto de Shelton, la joven figura de Estados Unidos, que todo el mundo del tenis aplaude

Ben Shelton es uno de los jóvenes tenistas estadounidense que se va abriendo paso en el circuito. Más que una promesa, es una realidad a los 21 años que tiene. Jugaba al tenis en la universidad, pero con el potencial que tenía al final decidió dar el salto al profesionalismo. En este 2023 ya ha dado un paso adelante tremendo. Entró en el “top 100” en noviembre de 2022, comenzó el presente año en el puesto 96 y ahora está el 20 (ha llegado a ser el 19).

Sus golpes tienen una potencia descomunal y sus saques se van a 220 e incluso 230 kilómetros por hora con mucha facilidad. En el Masters 1.000 de Shanghái protagonizó un bonito duelo con su compatriota Sebastian Korda. Son dos de los tenistas que han dado algunas de las grandes sorpresas, ya que Korda pudo con Medvedev y Shelton eliminó a Jannik Sinner, que venía de ser campeón en Pekín. El encuentro entre los dos estadounidenses dejó este gesto de deportividad.

Era el comienzo del tie break del primer set, un momento muy tenso, y Shelton hizo uno de sus saques incontestables, a la línea, que fue cantado como bueno. Korda pidió la revisión (en este torneo sí hay jueces de línea, no es automático), pero el árbitro, el italiano Manuel Messina, se disculpó diciendo que no le había oído, que era culpa suya, pero que no podía pedir el Ojo de Halcón. Shelton se va a hablar con el juez de silla y le comenta que él sí había visto cómo su rival hizo el gesto de pedir el “challenge” (que es la revisión, traducido sería algo así como desafío a los jueces) y que le permitía que lo hiciera. La acción se revisó y efectivamente era buena.

Korda perdió ese “tie break”, pero se llevó el partido por 6-7 (10/12), 6-2 y 7-6 (8/6), en un final con mucha tensión porque iba ganando 6-1 el tie break definitivo y desperdició esas cinco pelotas de partido seguidas, aunque no le descentró para cerrar después.

Korda jugará las semifinales contra el polaco Hurkacz. Por el otro lado del cuadro, por el que en teoría tendría que haber ido Carlos Alcaraz, todavía se tienen que jugar los cuartos: Dimitrov – Jarry y Humbert – Rublev.

Shelton, por cierto, dejó otra imagen curiosa en su partido con Korda:

Después de golpear una derecha en carrera, se dio en la cabeza con la raqueta. Dolió, pero pudo continuar el partido sin problema.