Horario y dónde ver el primer partido de Alcaraz en individuales en la Laver Cup 2025, contra Fritz

Carlos Alcaraz es la gran sensación de la Laver Cup, el torneo que enfrenta a un equipo de Europa contra otro del Resto del Mundo. Allí, el español está estrenando el número uno del mundo que reconquistó tras su triunfo en el US Open ante Jannik Sinner. No para de escuchar alabanzas, aunque es algo a lo que está acostumbrado, ya que desde que empezó a destacar de pequeño llegaron las comparaciones con Nadal.

Yannick Noah, el capitán de Europa, destacó el aura que tiene, que hace que “trascienda” el tenis. John McEnroe asegura que no ha visto a nadie tan completo y tan bueno como él a su edad. La Laver Cup es un torneo que no da puntos ATP, es una cita incluso poco comprensible en un calendario tan saturado, pero a los jugadores les gusta ir. Para jóvenes como Fonseca está siendo una experiencia increíble, según reconoció él mismo, por estar rodeado y tan cerca y con un ambiente más distendido que en el circuito, de algunos de los mejores tenistas del momento, y de leyendas como Roger Federer. El brasileño, por cierto, es el único que ha sumado en el Resto del Mundo, al imponerse al italiano Cobolli (6-4 y 6-3). Los otros tres puntos del viernes se los llevó Europa: Ruud ante Opelka (6-4 y 7-6 [7/4]), Mensik a Michelsen (6-1, 6-7 [3/7] y 10-8) y el dobles Alcaraz/Mensik pudieron con Michelsen/Fritz (7-6 [9/7] y 6-4).

Turno para Alcaraz en individuales

Hay que recordar que los partidos del viernes suman un punto para cada equipo. Los de hoy sábado 20 de septiembre, aportan dos y los de mañana domingo 21 de septiembre, tres. En la jornada de hoy, Zverev se enfrenta a De Miñaur a partir de las 22:00 horas (21:00 en Canarias), seguido de Rune contra Cerúndolo. En la madrugada del sábado al domingo podrá verse el primer duelo individual de Alcaraz con Taylor Fritz. Si se mira el ranking, es el partido de más nivel que puede darse en el torneo, ya que juegan el número uno del mundo contra el cinco. Será a partir de las 04:00. Después, para cerrar el día, Ruud y Rune contra De Miñaur y Michelsen. Todos los encuentros pueden verse en directo a través de Eurosport y de HBO Max.