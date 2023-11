El Maestro que puede perderse las ATP Finals por una lesión de última hora

Las Nitto ATP Finals ya están preparadas para comenzar, pero con un problema de última hora: uno de los ocho Maestros clasificados podría darse de baja. Stefanos Tsitsipas paró por segunda vez un entrenamiento esta semana porque no podía seguir. Si primero lo hizo por unas molestias en el codo, esta vez, cuando estaba en una sesión con Carlos Alcaraz, se fue al vestuario cojeando, lo que apuntaría a una lesión muscular.

El tenista griego está en el Grupo Rojo, junto con Djokovic, Sinner y Rune. Precisamente el primer partido del torneo era el que iba a enfrentar a Tsitsipas con Sinner, el domingo 12 de noviembre a las 14:30 horas, aunque hay que estar pendiente de la evolución de esas molestias. El heleno había manifestado que llegaba a la gran cita, que considera a la altura de un Grand Slam, o más, en el sentido de que un torneo "Grande" lo puedes jugar siendo el 200 del mundo, pero para disputar el Torneo de Maestro te lo tienes que ganar durante el año; llegaba, decíamos, según declaró "con la calma mental de un veterano". Tsitsipas había recuperado los últimos meses un nivel alto de tenis en un año con algunos altibajos. En enero disputó la final del Open de Australia, pero también ha entrado en fases en las que no era capaz de ganar dos partidos seguidos. Sólo ha conquistado un título, en Los Cabos. Son 51 victorias y 22 derrotas en total. En 2019, se proclamó campeón del Masters, el que hasta ahora es el éxito más importante de su carrera.

Hurkacz, preparado

Si Tsitsipas finalmente no llega para jugar, el primer reserva es el polaco Hubert Hurkacz. No es un novato entre los Maestros, ya que jugó en 2021, aunque no pasó de la primera ronda, la de grupos (perdió los partidos con Medvedev, Sinner y Zverev). También ha acabado el curso jugando un gran tenis uno de los tenistas que mejor saque tiene del circuito. En las estadísticas de la temporada que maneja la ATP es el número uno en este sentido, sumando varios conceptos. Su media de servicios ganadores es de 15,2 por duelo, más que nadie; y los puntos ganados cuando mete el primero son el 79,6 por ciento, sólo mejorado por el francés Quentin Halys, aunque éste ha jugado muchos menos partidos (33, por los 58 del polaco). Este 2023, Hurkacz ha ganado los títulos de Marsella y recientemente el Masters 1.000 de Shanghái, el segundo torneo de esta categoría de su palmarés, tras Miami en 2021.