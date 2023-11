Análisis de los grupos de las ATP Finals: así le ha ido a Alcaraz contra sus rivales

Carlos Alcaraz ya conoce a los rivales que tendrá en las Nitto ATP Finals, o Torneo de Maestros de toda la vida, que reúne en Turín a los ocho mejores tenistas del año desde el domingo 12 de noviembre hasta el 19 para el atracón final de tenis del año, antes de la Copa Davis, que se disputa en Málaga, y que dará por concluida la temporada.

Hablar de mejor o peor suerte en una cita como esta en la que están los tenistas más importante es relativo. Carlos está en el Grupo Rojo junto con Medvedev, Rublev y Zverev. El Grupo Verde lo forman Djokovic, Sinner, Tsitsipas y Rune. A Carlos y a Nole no les podía tocar en el mismo grupo.

El estreno de Alcaraz

El español, de sólo 20 años, disputa por primera vez la cita de los Maestros, después de que el año pasado se la perdiera por lesión, pese a que había logrado la clasificación, además como número uno del mundo. Todavía falta por saberse el orden de partidos. El cara a cara de Alcaraz con Medvedev refleja un 2-2, aunque el último precedente fue el triunfo del ruso con una actuación impecable en las semifinales del US Open. Un par de meses antes fue Alcaraz el que le venció en Wimbledon con una exhibición. Contra Rublev todavía no ha jugado. El pupilo de Fernando Vicente llega a Turín en un estado de forma fantástico, como demostró en París-Bercy, donde tuvo contra las cuerdas a Djokovic, aunque lo dejó escapar. El propio jugador serbio admitió que le había llevado al límite, que se sintió como una rana cuando la asfixia una serpiente, y que nunca antes había visto ver jugar así a Rublev. Contra Zverev hay un 3-3 en sus enfrentamientos, aunque los dos de esta temporada (octavos de final de Madrid, en tierra; y cuartos de final del US Open, en pista dura), fueron para el español con claridad.

Djokovic y el récord

Hay que recordar que las ATP Finals son el único torneo en el que la primera ronda es una fase de grupos. Los dos mejores de cada grupo se meten en semifinales, por lo que una derrota no supone la eliminación. Uno de los partidos más destacados de este round robin es el Djokovic-Sinner. Novak viene de ganar en París, donde Sinner se retiró antes de jugar los octavos de final después de que la organización le pusiera ese duelo a las cinco de la tarde cuando había terminado el anterior más allá de las 2:30 de la madrugada. Los cara a cara entre ellos muestran un claro 3-0 para Novak, pero el italiano tampoco había vencido nunca a Medvedev y en el último mes lo ha hecho dos veces. Está con confianza y como nunca.

La lucha por el número uno

En Turín también está en juego el número uno del mundo, pero la batalla está casi decantada en este momento: Djokovic acabará 2023 en lo más alto (sería el octavo año en su carrera, con lo que aumentaría su récord) con ganar sólo un partido. Alcaraz sólo podría quitárselo si se proclama campeón invicto y Nole pierde sus tres compromisos de la primera fase.