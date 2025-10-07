¡Un millón de dólares por ganar un punto a Alcaraz!: el murciano se medirá a tenistas amateur en el Open de Australia

Aún no han finalizado la temporada pero ya empiezan a conocer detalles de lo que nos espera en 2026. Cómo cada año, la temporada arrancará en Australia y lo hará con un singular evento en el que habrá un millón de dólares en juego y un protagonista estelar: Carlos Alcaraz.

El primer Million Dollar 1 Point Slam del mundo se llevará a cabo como parte de una semana inaugural ampliada en el Abierto de Australia 2026. La Semana de Apertura marca la primera de tres semanas de tenis y entretenimiento de primer nivel que regresan a Melbourne en enero, junto con un recinto renovado, una impresionante variedad de comida y aún más música y entretenimiento en todo el sitio.

La organización ha anunciado que ya preparan un salto de nivel nivel en escala y experiencia para el Open de 2026.

Todo el recinto estará abierto desde el primer día, con entrada gratuita para niños, y la música en vivo iluminará el Grand Slam Oval cada noche. Los aficionados podrán disfrutar de asientos en primera fila en el Rod Laver Arena para los entrenamientos abiertos, ofreciendo un acceso excepcional y cercano a las superestrellas del tenis. Los mejores jugadores inspirarán a la próxima generación repartiendo 5000 raquetas a los niños, mientras que 256 jugadores se enfrentarán en la fase clasificatoria del Abierto de Australia, preparando el escenario para tres semanas de tenis y entretenimiento inolvidables.

Una emocionante iniciativa

Pero además, el Abierto de Australia ha anunciado que el número uno del mundo Carlos Alcaraz encabezará la lista de jugadores profesionales del Million Dollar 1 Point Slam, una nueva y emocionante iniciativa "en la que un solo punto podría hacerte ganar un millón de dólares”, ha anunciado el director del torneo Abierto de Australia, Craig Tiley

"Ya seas aficionado o profesional, el ganador se llevará el premio. Las inscripciones se abrirán pronto en clubes de todo el país, y durante la Semana Inaugural, los finalistas competirán por la oportunidad de enfrentarse a los profesionales en el Rod Laver Arena. Con más nombres importantes que se anunciarán pronto, ahora tienes un millón de razones para tomar una raqueta y prepararte para enero", añadió.

En el Million Dollar 1 Point Slam, 22 profesionales competirán contra 10 amateurs de todo el país por la oportunidad de llevarse a casa un millón de dólares.

Funciona como un sorteo de eliminación tradicional, con piedra, papel o tijera para determinar quién saca o recibe. Quien gane el punto gana el partido y avanza a la siguiente ronda, mientras que el perdedor queda eliminado del evento. El ganador de la final se lleva el premio de un millón de dólares.

La clasificación se llevará a cabo en toda Australia y en el torneo durante la semana inaugural y la final se jugará en el Rod Laver Arena.