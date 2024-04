Alcaraz se estrena mañana en el tercer turno de la Manolo Santana (no antes de las 16:00) ante el kazajo Alexander Shevchenko. Las molestias en el antebrazo derecho ya son pasado para el número tres del mundo. En vísperas del debut en la Caja Mágica lo evidenció con un entrenamiento muy exigente de casi dos horas con Daniil Medvedev. Con un manguito en el brazo derecho para aplacar la dolencia, Carlitos trabajó en una de las pistas exteriores de la Caja Mágica y al finalizar el entrenamiento coincidió con Jannik Sinner, que empezaba a trabajar en la pista de al lado. "Estoy mejor y anímicamente estoy muy bien. Cuando me bajé de Montecarlo intenté hacer todo lo posible para estar en Barcelona, que era un torneo muy bonito para mí, pero no pude. Me dolió muchísimo perderme ese torneo", apuntó el dos veces campeón en Madrid. Alcaraz puede ser el primer jugador que gane tres veces seguidas el Mutua Madrid Open. Shevchenko, de 23 años, es el número 59 del mundo y la pasada edición alcanzó la tercera ronda en Madrid. El ganador del partido se medirá con el vencedor del Musetti-Seyboth Wild.