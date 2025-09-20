Una nueva lección de madurez de Carlos Alcaraz: esta fue su respuesta cuando le preguntaron por el Big Three

Carlos Alcaraz ha compartido su perspectiva sobre la presión de superar a los grandes del tenis, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer. En una reciente rueda de prensa previa a la Laver Cup, el tenista murciano expresó que no siente una presión adicional por alcanzar o superar los logros del denominado 'Big Three'. Según Alcaraz, su enfoque se centra en disfrutar del tenis y ofrecer lo mejor de sí mismo en cada partido, sin obsesionarse con comparaciones o expectativas externas.

A sus 22 años, Alcaraz ya ha conquistado seis títulos de Grand Slam, lo que lo coloca en una posición destacada en la historia del tenis. Sin embargo, el joven talento español subraya que su motivación proviene del amor al deporte y del deseo de brindar momentos memorables a los aficionados, más que de la presión por igualar o superar a sus ídolos.

En el contexto de la Laver Cup, Alcaraz se prepara para representar al equipo Europa, buscando continuar con el legado de éxitos en esta competencia. Su participación es vista como una oportunidad para consolidar su estatus como uno de los tenistas más prometedores de la actualidad. A pesar de las comparaciones con las leyendas del tenis, Alcaraz mantiene una postura humilde y centrada en su desarrollo personal y profesional.

La actitud de Alcaraz refleja una madurez inusual para su edad, enfocándose en el disfrute del juego y en el respeto por sus compañeros y rivales. Esta mentalidad es clave para su éxito continuo y para su evolución en el competitivo mundo del tenis profesional.