Otra baja "top" en Roland Garros: el robo a punta de pistola que deja a Kyrgios sin torneo

Rafa Nadal alertó al mundo del deporte cuando convocó una conferencia de prensa en la que desveló lo que estaba cantado: que no va a poder disputar Roland Garros 2023. Pero también quiso lanzar otros dos mensajes: que va a parar de forma indefinida porque su cuerpo le lanza señales inequívocas, pero que va a regresar para intentar jugar el año que viene en la que intuye que será su última temporada.

Sin embrago, el español no será la única baja sensible del torneo. A pocos días para el inicio del Roland Garros, el representante de Nick Kyrgios ha revelado el motivo por el que el tenista se perderá el segundo Grand Slam del año. Si bien en un principio se especuló con su baja por el tiempo de recuperación que le demandaría su operación de rodilla, su representante confirmó que es otra la causa de su ausencia.

Una extraña lesión en el pie descarriló los planes de Nick Kyrgios de regresar al circuito de tenis, lo que lo obligó a reajustar su calendario de regreso y retirarse del Abierto de Francia. Según revela hora Canberra Times, el australiano se cortó el pie en una mañana caótica en su casa de Canberra después de que un hombre amenazara a su madre Nill a punta de pistola y le robara su Tesla. El tenista fue a defenderla y sufrió un serio corte en el pie en la lucha por ayudar a su familia y localizar al ladrón.

Una herida abierta durante semanas

El incidente dejó a los miembros de la familia conmocionados y preocupados por su seguridad y no fue hasta mucho después que se dieron cuenta de la gravedad de la lesión en el pie de Kyrgios. El manager Daniel Horsfall afirma que el número 26 del mundo esperaba aumentar su carga de trabajo de entrenamiento en la cancha durante las últimas tres semanas, pero la herida no se ha curado adecuadamente.

Ello obligó a Kyrgios a retirarse de un partido de exhibición contra Holger Rune en Dinamarca y el Abierto de Francia, pero tiene la esperanza de estar en forma para jugar en Stuttgart a partir del 12 de junio para comenzar la temporada sobre césped.

El revés de la lesión en el pie supone un nuevo obstáculo en un año difícil para Kyrgios, que comenzó con una cirugía de rodilla en enero antes del robo a principios de este mes y lo que se sumó el fallecimiento de su abuela.

“La operación de rodilla fue lo mejor posible y la rehabilitación iba de forma fantástica, estábamos haciendo ya carga y movimientos en las pistas. Necesitábamos llegar a un punto en el que pudiera jugar cinco sets”, reconoció su representante Daniel Horsfall sobre la cirugía a la que se sometió el tenista, producto de un desgarro y un quiste en el menisco lateral de su rodilla izquierda en enero.

“Justo cuando estábamos con los procesos de carga de esfuerzos, tuvo lugar el presunto robo a mano armada en su casa y, durante este suceso, se hizo un importante corte en el pie. No sabemos cómo sucedió, pero es un corte bastante grande. Si se mueve en la pista, la herida puede abrirse de nuevo. Por la ubicación de la herida, ha estado abierta casi una semana y media. No se ha curado correctamente y no hemos podido entrenar”, confirmó.

"No sabe exactamente como sucedió, pero es una laceración bastante grande. La herida ha estado abierta durante casi una semana y media. No está sanando correctamente y no puede trabajar en la cancha" añadió.

Kyrgios tenía programado jugar en Dinamarca la próxima semana antes de regresar a Roland Garros por primera vez desde 2017.

No ha jugado un torneo desde octubre del año pasado después de que los escáneres mostraron un quiste creciendo en su menisco, lo que lo obligó a retirarse del Abierto de Australia. Ahora, Stuttgart es el objetivo.