Otra derrota dolorosa de Tsitsipas, ante Altmaier en el US Open, y otra rabieta de pura frustración: "La próxima vez..."

Stefanos Tsitsipas sigue en un momento complicado de su carrera y los malos resultados los paga con malas reacciones. En el US Open, el griego, que llegó a ser el número tres del mundo y que ha disputado dos finales de Grand Slam (Roland Garros 2021 y Open de Australia 2023), fue eliminado en un partido muy parejo por el alemán Altmaier (7-6 [7/5], 1-6, 4-6, 6-3 y 7-5) que duró cuatro horas y 21 minutos. Al terminar, hubo un cruce de palabras en la red.

“La próxima vez no te preguntes por qué te tiro un pelotazo, ¿de acuerdo?”, dice, haciendo referencia a una acción del encuentro. Ante la incredulidad de su oponente, le explica: “No, solo digo que si sirves por debajo… si sirves por debajo...”. Y el alemán ya se aleja respondiendo: "No, no, no". La acción que molestó al griego fue un saque por abajo en el cuarto set, con 1-1 y 15-0 (minuto 15:58 del vídeo a continuación):

Se trata de una jugada que hace tiempo sí era más considerada como una falta de respeto, pero que hoy en día muchos tenistas han incorporado como táctica cuando ven que su rival se va demasiado atrás a restar.

Tsitsipas, sólo dos victorias en los cuatro Grand Slams

Tsitsipas con un talento innegable, llegaba a Nueva York con tres derrotas sorprendentes: contra el chino Yunchaokete, 76 del mundo en ese momento, en el estreno en Winston-Salem, contra el francés Bonzi (63 del ranking), en la segunda ronda de Cincinnati; y contra el australiano O'Connell (78) en su debut en Toronto. Es sólo un reflejo de un curso en el que apenas tiene un par de victorias en los cuatro Grand Slams: en Australia cayó a la primera contra el estadounidense Michelsen; en Roland Garros sólo superó una ronda, contra Etcheverry, para después ser sorprendido por el 167 del mundo, el italiano Gigante; en Wimbledon se retiró lesionado ante Royer y en el US Open se ha quedado en la segunda ronda después de haber vencido a Alexandre Müller. En los últimos seis "Grandes" no ha pasado de segunda ronda.

El encontronazo con Ivanisevic

El repunte lo tuvo en Dubái, donde levantó el título, el duodécimo de su carrera. Intentó dar un giro con la incorporación de Goran Ivanisevic a su equipo técnico, pero no salió bien, todo lo contrario, después de las palabras del expreparador de Djokovic: “Nunca he visto a un jugador en peor estado de forma en mi vida”, fue una de las frases del croata a “Sport Klub”. “Si resuelve algunos problemas fuera del tenis, tendrá una oportunidad y volverá a donde debe estar, porque es demasiado bueno para estar fuera del 'top 10'”, afirmó también. Después de eso, fue despedido de forma inmediata por Tsitsipas, que acusó al entrenador de “dictador”. El heleno está ahora rozando el puesto 30 de la clasificación.