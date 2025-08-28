Horario y dónde ver en tv y online el Alcaraz - Darderi, de tercera ronda del US Open: Carlos se estrena por la mañana

Carlos Alcaraz ha llegado a la tercera ronda con las mejores sensaciones. Si en el exigente estreno ante un sacador como Opelka se vio una versión muy sólida, necesaria en un partido con poco ritmo; en su segunda aparición se soltó y fue muy superior a Mattia Bellucci, al que venció en un día en el que la derecha le funcionó de maravilla.

Otro italiano, aunque nacido en Argentina, le espera en tercera ronda: Luciano Darderi. Es uno de los tenistas que mejor temporada está haciendo, después de un mal arranque, con tres títulos conquistados, aunque todos sobre tierra batida: Marrakech, Bastad y Umag. Ahora mismo está en el puesto 34 del ranking, pero hace nada fue el 32, su mejor posición. Nació en 2002, por tanto es sólo un año mayor que Alcaraz. Su golpe preferido es la derecha; el tenista que le inspiró, Juan Martín del Potro; su ídolo con raqueta, Roger Federer; y sin ella, Leo Messi. De lo que no puede presumir es de haber derrota a un “top 10”: perdió las dos veces que lo ha intentado. No hay precedentes de partidos con el murciano.

Horario y dónde ver el Alcaraz - Darderi

Esta vez Carlos Alcaraz cambia de horario. Si en los dos primeros partidos jugó en la sesión nocturna, ahora pasa al turno de mañana, en Nueva York. Su partido contra Darderi abrirá la pista Arthur Ashe el viernes 29 de agosto, a las 17:30 horas en la Península, 16:30 en Canarias y 11:30 en Nueva York. Las condiciones cambian con el calor, otro factor a tener en cuenta para el número dos del mundo. El duelo, como todo el torneo, puede verse en televisión a través de Movistar Plus, y el minuto a minuto seguirse en la web de la razón (www.larazon.es).

Otra española en pista

Además de Alcaraz, Cristina Bucsa también buscará los octavos de final, por primera vez en Nueva York, el viernes 29 de agosto. Se enfrenta con la belga Mertens en la pista 17, aproximadamente a las 19:00 horas (18:00 en Canarias).