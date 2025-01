La pareja de Zverev desvela sus extraños hábitos nocturnos: "Me dan ganas de llorar, va al baño y..."

Los deportistas suelen tener unas rutinas o manías que le sirven para mantener la concentración o que hacen sistemáticamente por superstición. Hay quien utiliza siempre los mismos calcetines o ropa interior o las mismas botas. Algunos lo hacen sobre el césped o la pista y otros que empiezan con sus “rituales mágicos” en el vestuario o incluso en casa.

Y este es el caso de la estrella del tenis Alexander Zverev. Su pareja, Sophia Thomalla, ha revelado los extraños hábitos del número 2 del mundo en el dormitorio antes de dormir.

La pareja está junta desde 2021 y a menudo viajan juntos alrededor del mundo para sus torneos. Los miles de kilómetros que recorren son soportables para la modelo alemana pero reconoce que las extrañas supersticiones de Zverev la sacan de quicio.

"La superstición es un signo de debilidad, porque te aferras a ciertos rituales simplemente porque no tienes fe en ti mismo", afirmó en una entrevista a RTL .

Thomalla detalló la meticulosa rutina nocturna de su novio y explicó que incluso siente ganas de llorar todas las noches cuando están juntos. "Todas las noches, antes de irse a la cama, va al baño tres veces y luego vuelve a la cama, una y otra vez. Quiero llorar todas las noches y pienso para mí misma: ahora simplemente ven a la cama”, afirmó.

Fue acusado de abuso

Zverev fue acusado en 2023 de abusar físicamente de una mujer en 2020 pero finalmente llegó a un acuerdo. Aceptópagarle a Brenda Patea, la madre de su hijo, 217.820 dólares (unos 212.000 euros). Inicialmente, un tribunal de Alemania le condenó a desembolsar 450.000 euros.

Las agresiones que Patea denunció ante la Justicia habrían ocurrido en 2020 cuando el tenista la habría empujado contra una pared para luego intentar estrangularla.

Cabe recordar que era la primera vez que Zverev se veía involucrado en casos de maltratos contra mujeres. A finales de 2020 otra de sus ex novias, la ex tenista Olga Sharypova, también lo acusó de violencia. Sin embargo, la ATP cerró la investigación después de no encontrar “pruebas suficientes”. Olga narraba un sistemático maltrato psicológico y físico, en el que se contaba una agresión del alemán intentando asfixiarla con una almohada en el US Open 2019, un puñetazo en la Laver Cup y un intento de suicidio por su parte.

Tras el acuerdo, el tenista pasó página y pidió a la prensa que no volviera a preguntarle por el asunto. "Estoy feliz, el caso se ha cerrado y yo paso página. Soy inocente, de otra manera no se archiva. No quiero que nadie me vuelva a preguntar por esto. Han sido cuatro años", decía Zverev.

Una carrera fulgurante

Thomalla ha alcanzado la fama como una reconocida actriz, modelo y presentadora de televisión en Alemania. Ha actuado en una gran variedad de programas de televisión y películas alemanas, consiguiendo su primer trabajo con tan solo 18 años. Procede de una familia repleta de estrellas ya que los padres de Sophia, Simone Thomalla y André Vetters, también son actores.

Su carrera como modelo está en pleno auge y puede presumir de tener nada menos que 1,4 millones de seguidores en Instagram. Zvervev no es su primer novio deportista, ya que anteriormente salió con el portero del Newcastle Loris Karius.