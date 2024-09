¿Se ha pasado definitivamente de la época del "Big 3" a la de Alcaraz - Sinner?

Todo en la vida tiene un final y la época del “Big 3” en el tenis está terminando. Han coincidido en el tiempo tres fenómenos como Djokovic, Nadal y Federer que se han ido apretando entre ellos para llegar a romper todos los récords y dejar apenas migajas para el resto de competidores, dejando invisibles a algunas generaciones. El primer paso para el fin de este periodo fue la retirada de Federer en 2022. Después, Nadal apenas ha podido competir las dos últimas temporadas y sigue planteándose la gran decisión. Por su parte, Djokovic ha vivido un año extraño, en el que por fin ha podido ganar en París el oro olímpico que tanto quería y se le resistía, pero no ha sumado ningún título del circuito.

22 años después...

En 2024, el síntoma del declive de esta maravillosa época está en los Grand Slams, el tesoro más codiciado por todos los tenistas, entre ellos los del “Big 3”. Jannik Sinner se llevó el US Open y con ello se cierra un círculo: por primera vez desde 2002, acabará una temporada sin que ninguno de estos cuatro torneos más importantes haya ido a las vitrinas de Djokovic, Federer o Nadal. Dos se los ha quedado el italiano y actual número uno del mundo: este último de Nueva York y el Open de Australia. Los otros dos, Roland Garros y Wimbledon, los levantó Alcaraz. “Es bueno ver nuevos campeones, nuevas rivalidades”, opinó Sinner.

En aquel lejano 2002, los ganadores de los Grand Slam fueron: Johansson el Open de Australia, Albert Costa Roland Garros, Hewitt Wimbledon y Pete Sampras el US Open. En 2003 conquistó Federer por primera vez la hierba del All England Club. Ese curso, por ejemplo, en París se impuso Juan Carlos Ferrero, el ahora entrenador de Alcaraz. Al suizo no tardó en unírsele Rafa, con su primera Copa de los Mosqueteros en 2005. Djokovic fue de maduración algo más tardía, y hasta 2008 no se llevó la alegría máxima en el Open de Australia. Esa temporada, hubo al menos un título “Grande” para cada uno de los integrantes del “Big 3”, ya que Nadal hizo doblete Roland Garros-Wimbledon y Federer ganó su quinto US Open seguido (y último). Eso sólo se ha repetido otras dos veces. Una fue en 2012, el año redondo, pues Djokovic triunfó en el Open de Australia, Nadal en Roland Garros, Federer en Wimbledon y Murray en el US Open. En esa época, el “Big 3” era todavía el “Big 4”, incluyendo al británico. La otra en 2018, en los años del repunte de Federer.

¿Del Big 3 al Alcaraz - Sinner?

Los primeros años era Roger el que llevaba la voz cantante, después fue Nadal y desde 2011 Djokovic ha acelerado de forma imparable, aunque el balear ha seguido sumando con asiduidad, especialmente en la Philippe-Chatrier. El Grand Slam que los tres monstruos han dejado escapar más veces es el US Open, y por esa rendija se colaron Del Potro, Murray, Wawrinka, Cilic, Thiem, Medvedev y más recientemente Alcaraz y Sinner.

Carlos se ha convertido en el nuevo “clásico”, con sus apenas 21 años. Lleva tres campañas consecutivas inscribiendo su nombre entre los elegidos: US Open en 2022, Wimbledon en 2023 y Roland Garros y Wimbledon en 2024. Sinner se ha “estrenado” con su doblete. En Nueva York ha tenido que lidiar con la presión de todo lo que sucedió y el ruido que rodeó a su positivo en Indian Wells, del que fue declarado inocente y por el que apenas recibió una pequeña sanción. Su gran cambio llegó en Australia, porque, como ha reconocido, ahí se liberó y se demostró a sí mismo que si lo había conseguido una vez, podrían llegar más.

Djokovic y Nadal lo seguirán intentando la temporada que viene. Sólo el tiempo dirá si hemos pasando ya del “Big 3” a la época de Alcaraz y Sinner.

Así han sido los años de dominio de Djokovic, Nadal y Federer

2024

Open de Australia: Sinner

Roland Garros: Alcaraz

Wimbledon: Alcaraz

US Open: Sinner

2023

Open de Australia: Djokovic

Roland Garros: Djokovic

Wimbledon: Alcaraz

US Open: Djokovic

2022

Open de Australia: Nadal

Roland Garros: Nadal

Wimbledon: Djokovic

US Open: Alcaraz

2021

Open de Australia: Djokovic

Roland Garros: Djokovic

Wimbledon: Djokovic

US Open: Medvedev

2020

Open de Australia: Djokovic

Roland Garros: Nadal

Wimbledon: No se disputó

US Open: Thiem

2019

Open de Australia: Djokovic

Roland Garros: Nadal

Wimbledon: Djokovic

US Open: Nadal

2018

Open de Australia: Federer

Roland Garros: Nadal

Wimbledon: Djokovic

US Open: Djokovic

2017

Open de Australia: Federer

Roland Garros: Nadal

Wimbledon: Federer

US Open: Nadal

2016

Open de Australia: Djokovic

Roland Garros: Djokovic

Wimbledon: Murray

US Open: Wawrinka

2015

Open de Australia: Djokovic

Roland Garros: Wawrinka

Wimbledon: Djokovic

US Open: Djokovic

2014

Open de Australia: Wawrinka

Roland Garros: Nadal

Wimbledon: Djokovic

US Open: Cilic

2013

Open de Australia: Djokovic

Roland Garros: Nadal

Wimbledon: Murray

US Open: Nadal

2012

Open de Australia: Djokovic

Roland Garros: Nadal

Wimbledon: Federer

US Open: Murray

2011

Open de Australia: Djokovic

Roland Garros: Nadal

Wimbledon: Djokovic

US Open: Djokovic

2010

Open de Australia: Federer

Roland Garros: Nadal

Wimbledon: Nadal

US Open: Nadal

2009

Open de Australia: Nadal

Roland Garros: Federer

Wimbledon: Federer

US Open: Del Potro

2008

Open de Australia: Djokovic

Roland Garros: Nadal

Wimbledon: Nadal

US Open: Federer

2007

Open de Australia: Federer

Roland Garros: Nadal

Wimbledon: Federer

US Open: Federer

2006

Open de Australia: Federer

Roland Garros: Nadal

Wimbledon: Federer

US Open: Federer

2005

Open de Australia: Safin

Roland Garros: Nadal

Wimbledon: Federer

US Open: Federer

2004

Open de Australia: Federer

Roland Garros: Gaudio

Wimbledon: Federer

US Open: Federer

2003

Open de Australia: Agassi

Roland Garros: Ferrero

Wimbledon: Federer

US Open: Roddick

2002

Open de Australia: Johansson

Roland Garros: Albert Costa

Wimbledon: Hewitt

US Open: Sampras