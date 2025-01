Paula Badosa - Coco Gauff, en directo hoy: siga el partido de cuartos del Open de Australia

Iga Swiatek no sólo está en cuartos de final del Open de Australia, en el otro lado del cuadro de Badosa, si no que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha confirmado que no recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) su sanción por dar positivo en agosto de 2024. Considera que no hay motivos científicos para impugnar la hipótesis de la melatonina contaminada como origen de la infracción. Swiatek dio positivo por trimetazidina (TMZ) y el 28 de noviembre la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (AIT), organismo independiente responsable de los programas antidopaje de la federación internacional de este deporte, anunció que la tenista había aceptado un periodo de un mes de suspensión. La AIT determinó que el positivo por TMZ, cuando Swiatek era número uno del mundo, había sido causado por un producto de melatonina contaminado, que está regulado como medicamento en Polonia y que procedía de una farmacia de confianza de ese país. La AMA indicó que ha llevado a cabo una revisión completa del expediente y que sus expertos científicos mantienen que la hipótesis específica de la melatonina contaminada, presentada por Swiatek y aceptada por la ITIA, "es plausible y que no habría motivos científicos para impugnarla ante el TAS". Según explicó también solicitó asesoramiento jurídico externo, que consideró que la explicación de la contaminación estaba bien probada, así como que la decisión de la ITIA era conforme al Código Mundial Antidopaje y que no había base razonable para presentar recurso ante el TAS.