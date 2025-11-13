¿Por qué gritan los tenistas?: descubre el nombre de esta práctica y sus increíbles efectos

Tras dos victorias ante Alex de Miñaur y Taylor Fritz en Turín, Carlos Alcaraz afronta uno de los partidos más importantes del año ante Lorenzo Musetti en la tercera jornada del Jimmy Connors Group de las Nitto ATP Finals, con la clasificación para las semifinales y el número 1 en juego. Un encuentro decisivo en el que no faltará algo que ya forma parte del tenis: ¡Los gritos!.

Durante el último Wimbledon se registró el nivel de decibelios más alto de la historia: ¡113!. Un dato que solo es comparable al sonido de una sirena y unos 13 decibelios por encima de un helicóptero en vuelo. Pero... ¿Por qué gritan gritan al golpear la pelota al momento del saque o de contrarrestar alguna jugada de su rival?. Dicha acción no es una moda y su explicación científica ha sido corroborada por un sinfín de estudios.

Explicaciones científicas del "Grunting"

El grunting, como también se le conoce a gritar al momento de pegarle a la pelota, hace que los tenistas cuenten con un movimiento que, gracias a su respiración y a la forma en cómo activan sus músculos, genera que el impacto sea considerablemente más fuerte y veloz.

Este hecho ocurre en otros deportes como el boxeo o las artes marciales mixtas y, de hecho, un estudio de la Universidad de Nebraska menciona que el grito de los tenistas puede aumentar la velocidad de la pelota hasta en un 3.8 por ciento en los golpes normales, así como un 5 por ciento en los saques.

El gritar al golpear la pelota, de cierta forma, controla la respiración y, con ello, mantiene el ritmo y la tensión en un punto más bajo. Finalmente, un grito también tiene la capacidad de distraer al rival.

Los tenistas gritan principalmente para mejorar su rendimiento y la ciencia ha demostrados la razones físicas y psicológicas por la que estos gritos son un arma clave para los tenistas.

Razones físicas

Mayor potencia: El grito, que a menudo se produce al exhalar y contraer el abdomen, ayuda a los jugadores a generar más fuerza en el golpe.

Mejor respiración: Es una técnica para regular la respiración y exhalar en el momento justo del impacto, lo que permite liberar la energía de forma más completa y natural.

Evitar rigidez: Contener la respiración puede tensar el cuerpo; el grito ayuda a evitar esa rigidez.

Razones psicológicas y estratégicas

Liberación de tensión: Gritar les permite liberar la tensión acumulada durante el esfuerzo físico y mental del partido.

Concentración: Al gritar, los jugadores pueden enfocarse mejor en su golpe, ya que es una acción que se automatiza con el movimiento.

Distracción del oponente: Algunos creen que el grito puede ser una táctica para desconcentrar al rival.