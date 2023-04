Lo que opina Alcaraz de las bajas de Nadal y Djokovic, de la presión de ser el favorito en Madrid...

Ya hay movimiento en la Caja Mágica. En las pistas, han comenzado las previas y por los alrededores circulan curiosos que se hacen fotos con la instalación de fondo y al lado de la foto de Alcaraz. En las taquillas se venden entradas y los espectadores intentan adivinar cuándo jugará el murciano, que se ha convertido en la gran atracción del torneo en el cuadro masculino. Compartía esa posición con Nadal y Djokovic, pero estos se dieron de baja.

Queda Carlos, que no hay que olvidar que es el campeón y que parte como favorito (más después de lo visto en el Godó) en una edición especial del Mutua Madrid Open, que aumenta los días de competición y las rondas, por tanto, hay una opción más de poder ver a Alcaraz en directo. El joven de 19 años (espera cumplir los 20 en la capital, el 5 de mayo, lo que significaría que está al menos en los cuartos de final) no descansa y viaja desde la Ciudad Condal hasta la capital, donde acudió para salir en la foto de presentación del torneo. Juan Carlos Ferrero, su entrenador, lo hará el martes y el miércoles empezará la preparación de verdad para una cita que siempre necesita un periodo de adaptación por los 700 metros de altitud. No están Rafa ni Novak, tampoco Sinner por enfermedad, por lo que no podrá producirse el duelo de moda en el circuito, pero la nómina de jugadores sigue siendo fantástica y peligrosa para Carlos desde ese debut que teóricamente será con Ruusuvuori. Sobre todo esto habló el número dos del mundo:

Sensaciones antes del torneo

"Físicamente me encuentro al cien por cien, con ganas de empezar en Madrid y con el nivel mostrado en Barcelona vengo aquí con mucha confianza, aunque sabemos que aquí no es fácil adaptarse por la altura y demás".

Las bajas Nadal, Djokovic, Sinner

"Cuando no están los mejores digamos que es un poco más fácil, pero aquí todos los jugadores son muy buenos, tienen un nivel muy, muy alto. Cada jugador pienso que puede ganar el título. No nos confiamos por las bajas, que es una pena no poder disfrutarlas en vivo, pero no nos sentimos ni favoritos ni nada, siempre vamos partido a partido".

Expectación

"No me lo tomo como presión, al revés, es una motivación, me gusta jugar enfrente de tanto público, y más si es aquí en España. Es una motivación muy, muy grande. Mi intención es disfrutar dentro de pista, y también hacer disfrutar".

¿Qué resultado le vale en Madrid?

"Cuando voy a cada torneo pienso que puedo ganar, pero si no lo hago no sería un fracaso. Un fracaso sería no estar al nivel que he mostrado o del nivel de actitud. Si de actitud de cabeza estoy bien, jugando a un buen nivel, no me lo tomaría como fracaso".

Si llega a París como número uno, ¿cambia algo?

"Conseguir el número uno es un objetivo, pero de cara a París no cambia mucho ser uno o ser dos del mundo. Sería un buen logro conseguirlo, pero de cara a Roland Garros es insignificante".

Defender puntos, ¿presión añadida?

"No estamos pensando en defender los puntos del año pasado, sino demostrar el mejor nivel en cada partido y disfrutar. Lo he dicho muchas veces, cuando disfruto en pista es cuando sale mi mejor versión, así que... Nosotros sólo intentamos en ir al torneo de la mejor manera posible, en disfrutar, en hacer disfrutar y no pensar si tengo que ganar o llegar a una ronda en concreto o conseguir los puntos, eso en mi cabeza no está".

Cambio respecto al año pasado

"Mi juego no ha cambiado mucho, lo que ha cambiado es que en un año he pasado momentos muy buenos y otros regulares y he cogido experiencia de todos esos momentos. La diferencia del Carlos del año pasado al de ahora es que he cogido más madurez y tengo más experiencia".

Cómo celebró el triunfo en Barcelona

"Hay veces que puedes disfrutar más y otras menos. En Barcelona había muchísimos amigos, familia, fuimos a cenar todos juntos, y es una muy bonita manera de celebrar un título".

Es risueño, ¿un reflejo de su mentalidad?

"Mi estilo de juego es muy alegre, es hacer cosas distintas, y eso me sale de dentro cuando estoy disfrutando, cuando saco una sonrisa, y es algo que con mi equipo también hacemos. Cuando en medio del partido vemos que llevo un momento de cabreo o malo, hacemos bromas incluso en medio del partido hacemos bromas y que cambie mi perspectiva de ver el partido y así es mi manera de jugar".

Sólo Nadal reeditó título...

"Cuando voy a un torneo siempre lo quiero ganar y pienso que puedo hacerlo. Madrid para mí es un torneo súper especial, me hizo mucha ilusión ganarlo el año pasado, y no pierdo esa ilusión. Vamos a intentar ganarlo otra vez, las comparaciones con Rafa no lo pienso".

Calendario apretado

"Lo malo de un calendario de un tenista es que no sabes los partidos que vas a jugar, no sabes si vas a ganar un torneo o llegar a las rondas finales, así que vas un poco en el día a día adaptando tu calendario. Pero es verdad que hay algunos torneos importantes que no puedes perderte y tienes que intentar llegar lo mejor posible. Es un calendario apretado, pero que cada jugador lo lleva de una manera".

2002, la única vez sin Nadal y Djokovic, ¿es la hora de la Next Gen?

"Puede ser, puede ser. Al final siempre he dicho que hay jóvenes, y me incluyo, que están jugando a un gran nivel, están ganando torneos, logrando los mejores títulos del mundo, y creo que en el Mutua no se quedan atrás, incluso con Rafa o Djokovic tendrían opción de ganarlo".