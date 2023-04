Sorteo del cuadro: así es el camino de Alcaraz en Madrid

Carlos Alcaraz ganó su segundo Conde de Godó y prácticamente tendrá que coger el puente aéreo para jugar en Madrid. El Masters 1.000 español que se disputa en la capital de España ha ampliado los días de competición y las rondas y ya se ha sorteado el cuadro, que tendrá como principal atractivo al murciano, más todavía después de las bajas de Djokovic y Rafa Nadal. El último en quedarse fuera por enfermedad ha sido Jannik Sinner, el italiano cuyos partidos con Alcaraz son una de las sensaciones del circuito, la rivalidad del futuro hecha ya realidad.

Pero es que Carlos es el defensor del título, no hay que olvidarlo, tras dar una exhibición en 2022 en la que superó a Nadal en cuartos, a a Djokovic en semis y a Zverev, eso sí, agotado porque su semifinal había terminado de madrugada, en una final que no tuvo color. En Madrid habrá una ronda más de las habituales, una posibilidad más de ver a Alcaraz, si es que logra avanzar. Este es el cuadro completo:

Y este es el cuadro femenino:

Si consigue defender también con éxito la corona en la Caja Mágica tendrá el número uno casi asegurado antes de Roland Garros, después del Masters 1.000 de Roma, donde Djokovic no puede sumar porque el año pasado se impuso allí. Pero el camino del murciano en la capital está, como no podía ser otra manera, lleno de peligros. La primera ronda no la tiene que disputar por ranking, pero ya en segunda se las podría ver con el peligroso finlandés Ruusuvuori, un quebradero de cabeza para los favoritos que en Barcelona, por ejemplo, sin ir más lejos, eliminó a Tiafoe. Siempre siguiendo una lógica de ranking o de estado de forma, Dimitrov y su talentosa raqueta vendrían a continuación. A partir de ahí, las montañas: en octavos, Zverev, que poco a poco va recuperando la forma después de la grave lesión que sufrió en el último Roland Garros, o Korda, que el año pasado pudo con Carlos en Montecarlo. Los cuartos, contra Rublev, el campeón este año en el Principado y reciente finalista en Bosnia, el pupilo de Fernando Vicente. Para las semifinales, Casper Ruud, si es que espabila en un año muy irregular, o Rune, en lo que sería un duelo de tenistas de la misma generación, pues el danés también tiene 19 años. Y para la final Medvedev o Tsitsipas, que son los dos grandes favoritos por la parte baja del cuadro.

Todo esto, como siempre, si la lógica se impone, aunque siempre algún tenista inesperado se cuela en las rondas finales.