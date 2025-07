Venus Williams, un regreso con 45 años

Después de siete "Grand Slams" y 49 títulos WTA, Venus Williams va a reaparecer en el torneo de Washington con 45 años y tras16 meses de inactividad. Una invitación de los organizadores ha llevado a la estadounidense a decidir su regreso al circuito.

Venus no compite desde el torneo de Miami del año pasado cuando cayó en la primera ronda contra la rusa Diana Schnaider. La mayor de las Williamas regresará ante su compatriota Peyton Stearns, número 34 del mundo. La veterana estadounidense sigue apareciendo como inactiva en la página web de la WTA, pero esta semana competirá en la capital estadounidense. "Hay algo realmente especial en Washington: la energía, los aficionados, la historia", dijo la mayor de las Williams, que ya disputó el torneo en 2022, en un comunicado difundido por los organizadores."Esta ciudad siempre me ha mostrado mucho cariño y no puedo esperar a competir allí de nuevo", añadió.

"Me encanta el tenis y la pista dura es mi pista favorita y donde me siento cómoda. ¿Por qué no volver? Durante este tiempo he estado jugando y no lo he hecho mal. Veo a las jugadoras jóvenes haciendo cosas muy positivas tanto para el tenis como para sus vidas, ganando torneos e inspirando a las próximas generaciones. Es algo que nunca imaginé. Cuando era niña sólo quería jugar y ser campeona, pero no creía que el amor por este deporte podía ser incluso más grande que yo misma", afirmó. Venus no ha estado en los últimos meses separada del tenis, ya que ha ejercido como comentarista en diversos medios de comunicación.

La que no competirá en Washington será la vigente campeona del torneo, Paula Badosa. La de Begur se ha visto obligada a renunciar a la defensa de su corona por una lesión de psoas. Badosa, número 10 del mundo y ex número dos, lleva semanas lastrada por sus constantes problemas físicos. La primera favorita del torneo de Washington será Jessica Pegula, número cuatro del mundo, en un cuadro en el que no están la bielorrusa Aryna Sabalenka ni la polaca Iga Swiatek, reciente campeona en Wimbledon.

En el cuadro masculino tampoco aparecen el italiano Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Tampoco estará el vigente campeón, el estadounidense Sebastián Korda, quien tuvo que renunciar por una fractura por estrés en la tibia derecha. El primer favorito es el estadounidense Taylor Fritz, con el italiano Lorenzo Musetti, el danés Holger Rune, el estadounidense Ben Shelton o el ruso Daniil Medvedev como otras raquetas destacadas.

La delegación española está integrada por Alejandro Davidovich Fokina y Jaume Munar. El primero, duodécimo cabeza de serie, arrancará directamente desde la segunda ronda y podría cruzarse con el propio Munar.