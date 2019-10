Ter Stegen habla de las debacles del Barcelona en Roma y Liverpool

El hombre del momento en el Barcelona es su portero, Ter Stegen, el gran "responsable", sobre todo en la Champions, de que su equipo vaya líder de grupo. Fue el mejor en los tres encuentros, ante el Borussia, el Inter y el Slavia. Después del sufrido triunfo en Praga fue claro: "Tenemos mucho que hablar". Y ahora ha aparecido una entrevista en "11 Freunde" en la que se refiere a las debacles del Barcelona en Roma y Liverpool las dos últimas ediciones de la Champions. "Estos resultados no llegaron por problemas tácticos, fueron psicológicos. Hay que examinar esos problemas profundamente. Es por eso que nunca diría que esto no nos puede volver a pasar nunca más. Estábamos todos congelados porque no hubo explicación", aseguró el alemán.