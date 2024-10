Topuria se "enzarza" con Islam Makhachev por redes y le reta a pelear en 2025

Ilia Topuria, además de ser un grandísimo luchador, es un buen "Trash talker", algo que en la UFC es muy importante si quieres estar entre los mejores luchadores de la compañía. Un ejemplo perfecto para demostrar esta teoría sería Conor Mcgregor o Paddy "The Baddy" Pimblett, dos luchadores que son considerados estrellas de la UFC gracias a su fama y su capacidad de vender entradas.

Pues bien, Topuria ha vuelto a mostrar su personalidad arrolladora. Esta vez ha sido a través de un directo desde su cuenta de Instagram, donde el campeón del peso pluma ha asegurado que se ve peleando con Islam Makhachev. "Por supuesto que me veo en un combate contra Makhachev. Es un gran luchador. A veces habla demasiado, a veces no... pero siempre podemos resolverlo en el octágono. En la calle no, porque tendría que pagar sus facturas médicas".

Con estas palabras, el hispano-georgiano volvía a demostrar sus ganas de subir al peso ligero e intentar ser doble campeón.

El clan ruso responde

Ante estas declaraciones, los compañeros del campeón del peso ligero no tardaron en responder. Por un lado, Umar Nurmagomedov le dedicó unas palabras vía X: "¿Alguna vez has peleado en las calles, chico europeo?", a lo que Ilia Topuria respondió haciendo alusión a su problema de dopaje en 2023, cuando aún continuaba en Bellator, otra compañía de MMA. "Ha pasado mucho tiempo, para ser sincero. ¿Cómo te va con las drogas? ¿Sigues tomando esteroides?".

Otro de los peleadores que respondió al campeón fue Tagir Ulanbekov, que fue más allá en su mensaje y afirmó que el hispano-georgiano "debería buscar un buen dentista, ya se estructura dental se verá afectada" la próxima vez que se vieran.

Por su parte, el último en responder a los comentarios de Topuria fue el actual campeón del peso "Welter," Belal Muhammad, que aconsejó al luchador hispano-georgiano que cesará en sus deseos de retar al ruso: "Ten cuidado con lo que deseas. No quieras meterte con Islam porque, como dicen, allí es diferente: si quieres pelear en la calle, lo hará. A Islam no le importa eso de cobrar por ello porque si ve que le faltas el respeto, te mostrará lo que significa la falta de respeto por parte de Daguestán", afirmo vía X.

Unas declaraciones que provocaron un intercambio de palabras entre ambos campeones de la UFC. Topuria respondió a las palabras de Belal Muhammad asegurando que perdería el cinturón en su próxima pelea.

Estas palabras molestaron al estadounidense, que no dudo en seguir el juego: "¿Este idiota no acaba de comprar un cinturón 'BMF' falso para posar con él? Está empezando a convertirse en la versión georgiana de Colby Covington", respondió Belal, que fue calificado más tarde por el campeón como "Belal 'El olfateador de entrepiernas' Muhammad".

Sin embargo, los ataques de Ilia Topuria no cesaron, y siguió publicando mensajes en X criticando al peleador: "sin finalizaciones, sin noqueos, sin novia, sin hijos, Belal nunca ha acabado con ningún hombre o mujer".

Este intercambio de mensajes entre Topuria y el "clan ruso" se produce dos semanas antes del enfrentamiento entre Max Holloway e Ilia Topuria, y concluyó con la respuesta de Islam Makhachev, que restó importancia al asunto: "Si Topuria sigue con el mismo espíritu, puede que se descontrole. Puede pasar algo. Hasta ahora no he visto a nadie cruzar ningún límite personal, hasta ahora no ha sucedido nada parecido", afirmó el campeón de las 155 libras.

Topuria responde a Volkanovski

A falta de una semana para la pelea entre Max Holloway e Ilia Topuria, donde se disputará el título de las 145 libras, el campeón ha continuado con su actividad en redes sociales, esta vez respondiendo a Alexander Volkanovski. El peleador australiano es fanático de las cocinas y así lo ha hecho saber a través de sus redes sociales. En una de sus publicaciones, el luchador hispano-georgiano ha sugerido una invitación por parte de Volkanovski para comer, y esta ha sido su respuesta.

Ahora solo falta esperar al desenlace del próximo 26 de octubre, donde Max Holloway e Ilia Topuria se verán las caras, para conocer el futuro que le depara a una de las estrellas más importantes de las artes marciales mixtas.