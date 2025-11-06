Trágica muerte en la NFL

Los Dallas Cowboys anunciaron ayer el fallecimiento de Marshawn Kneeland, ala defensiva de 24 años, quien el lunes pasado jugó con el equipo en la derrota 27-17 ante Arizona Cardinals. «Con profunda tristeza comunicamos el trágico fallecimiento de Marshawn Kneeland esta mañana. Marshawn era un compañero muy querido y un miembro valioso de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia, Catalina, y su familia», escribió el equipo en un comunicado sin establecer las causas de la muerte. Kneeland, originario de Grand Rapids, Michigan, llegó a la NFL seleccionado por el equipo de la estrella solitaria en la segunda ronda del Draft 2024, después de triunfar con los Western Michigan Broncos del fútbol americano colegial.

Según algunos medios estadounidenses, entre ellos Fox News, Kneeland se podría haber disparado a sí mismo tras haber sido perseguido por la policía de Texas. El Departamento de Seguridad Pública de Texas aseguró que los agentes dieron el alto al coche del jugador, pero no se detuvo, y comenzó una persecución. Horas después se encontró el coche abandonado y el cuerpo del jugador. La noticia llega tres días después de que Kneeland, que estaba en su segunda temporada con los Cowboys, donde actuaba como «defensive end», anotara el primer touchdown de su carrera en el choque ante los Cardinals.

Kneeland había participado en siete de los nueve partidos de esta temporada de los Cowboys y que en la pasada campaña, como novato del equipo, disputó once partidos. La NFL se unió a las condolencias. «Nos entristece la trágica noticia del fallecimiento de Marshawn Kneeland. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia, Catalina, su familia, sus amigos y sus compañeros de equipo. Nos hemos puesto en contacto con los Cowboys y les hemos ofrecido apoyo y recursos de asesoramiento».