El tremendo palo de Josep Pedrerol en "El Chiringuito" a Simeone

Diego Pablo Simeone está en un momento de tensión, donde los resultados no acompañan y la dura derrota ante el Benfica por 0-4 supone un mazazo para el cuadro colchonero. Además, esta temporada el equipo se reforzó muy bien haciendo así una inversión fuerte durante el mercado de fichajes, especialmente con Julián Álvarez. Alguna parte de la afición rojiblanca está molesta con el planteamiento de Simeone y cree que la etapa del argentino en el club ya toca su fin.

Uno de los periodistas más críticos con el argentino fue Josep Pedrerol. El presentador de "El Chiringuito". "En el Atlético de Madrid, "El Cholo" haciendo inventos. Bueno, "El Cholo" haciendo de "Cholo". Vas perdiendo y quitas a un delantero, luego sigues perdiendo y quitas al otro delantero. Pero como tiene la capacidad de ser intocable y que Gil Marín y Cerezo no le digan ni mu, pues ahí va a seguir los próximo 48 años... Ya es tela", aseguró Pedrerol.

La dura derrota del cuadro colchonero supone un mazazo personal para Simeone. El técnico fue autocrítico. "No gestionamos bien el partido, ellos fueron muy contundentes a todos nuestros errores y hay que felicitarlos. Veníamos haciendo un trabajo muy bueno desde la pretemporada y hoy apareció el partido que uno no quiere que aparezca. Ya se vio en el primer tiempo y en el segundo nos fuimos del partido. No busquemos excusas. No jugamos un buen partido y el responsable es el entrenador, hoy tampoco dieron más los cambios. Fue un mal partido de todos. A recuperar energía para el domingo", aseguró el técnico.

El Atlético de Madrid quiere quitarse esta espinita el próximo domingo ante la Real Sociedad. Sin duda, un encuentro difícil que puede marcar un antes y un después en este tramo inicial de la temporada. Posteriormente, el día 23 jugarán contra el Lille, donde el himno de la Champions sonará en el Metropolitano.