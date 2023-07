La última locura del polémico Kyrgios en el mundo del tenis

Nick Kyrgios es uno de los hombres malos del mundo del deporte. Esa fama se la ganó a raíz de un asunto con la orina. "Lo de la orina es simplemente estúpido, las reglas del tenis son muy tontas. Siempre estoy discutiendo con los árbitros. Me han multado muchas veces y soy el mejor tipo. La forma de ser de cada uno en el tenis va un poco por dentro, pero yo siento que no estoy haciendo nada loco. Si lo comparas con otros deportes, simplemente siendo soy yo mismo... pero en el tenis no puedes caminar demasiado por el alambre porque te pueden sancionar y yo necesito jugar", dijo.

El tenista iba a participar en el torneo de exhibición UTS Los Angeles que se disputa del 21 al 23 de julio, pero debido a sus molestias físicas tuvo que abandonar. Finalmente, el australiano fue sustituido por Benoit Paire. Más allá de esta anécdota lo curioso es que participará en el evento como entrenador de Frances Tiafoe. Una novedosa manera de seguir vinculado al show.

El tenista australiano ha revelado que "contempló" seriamente el suicidio y pasó un tiempo en un hospital psiquiátrico en Londres después de perder en Wimbledon en 2019. El australiano, de 28 años, fue eliminado por Rafael Nadal en la segunda ronda.

Daniel Horsfall, agente del tenista, también dio su testimonio en la serie documental: “Realmente no hablo de eso con la gente, solo porque nadie entendía realmente lo que estaba pasando y nadie quería escuchar sobre eso. No le ha dicho a nadie lo que dijeron (en la clínica psiquiátrica). Esa conversación que tuvieron en esa habitación, nadie la sabe".

Si por algo se caracteriza Kyrgios es por apoyar a Alcaraz. "Para mí es una locura que Kyrgios diga que soy el favorito o que voy a ganar el torneo. Diría que él es uno de los favoritos también. Tiene el nivel. Diría que es más serio fuera de la cancha. Juega increíble, todos saben eso. Sí, también es uno de los favoritos para ganar el torneo", confesó el español después de unas declaraciones del australiano.