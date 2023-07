La última opinión del polémico Kyrgios sobre Alcaraz

Carlos Alcaraz consiguió este domingo 17 de julio su segundo Grand Slam tras levantar su primer Wimbledon ante Novak Djokovic por 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4. Kyrgios estuvo muy atento de Alcaraz en la final. De hecho, el propio australiano se mostró desde hace tiempo como un fan del español. Tras la victoria del español, Kyrgios fue tajante: "Alcaraz es un friki".

"Para mí es una locura que Kyrgios diga que soy el favorito o que voy a ganar el torneo. Diría que él es uno de los favoritos también. Tiene el nivel. Diría que es más serio fuera de la cancha. Juega increíble, todos saben eso. Sí, también es uno de los favoritos para ganar el torneo", afirmó Alcaraz hace unas semanas.

Kyrgios es uno de los tenistas más polémicos a raíz de un asunto con la orina. "Lo de la orina es simplemente estúpido, las reglas del tenis son muy tontas. Siempre estoy discutiendo con los árbitros. Me han multado muchas veces y soy el mejor tipo. La forma de ser de cada uno en el tenis va un poco por dentro, pero yo siento que no estoy haciendo nada loco. Si lo comparas con otros deportes, simplemente siendo soy yo mismo... pero en el tenis no puedes caminar demasiado por el alambre porque te pueden sancionar y yo necesito jugar", dijo.

"Cirugía hecha. Haré todo lo que pueda hacer para regresar a mi mejor nivel. La cirugía fue un gran éxito. No podríamos haber estado más satisfechos con el resultado. Ahora, seguiremos adelante para lograr una pronta recuperación y nuestro objetivo es estar en Indian Wells", dijo. Nick Kyrgios permanece atento a la actualidad tenística y dio su opinión respecto a la superioridad manifiesta de Carlos Alcaraz hasta el momento en Roland Garros 2023. "Érase una vez cosas similares sobre Medvedev. No digo ver uno, solo digo, hasta que alguien los exponga, se ven injugables", fue el último mensaje de Kyrgios.