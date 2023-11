Jaume Masiá, campeón del mundo de Moto3: "Aunque les joda ha ganado un español"

Después de mucho tiempo buscándolo, y en su sexta temporada completa en Moto3, Jaume Masiá ha conseguido coronarse como campeón del mundo. Y lo ha hecho a lo grande, ganando en Qatar y sentenciando su pelea con Ayumu Sasaki antes de que el campeonato se termine la próxima semana en Valencia. No quería esperar más el valenciano, que se mostró muy agresivo cada vez que se encontró en pista al japonés, casi su único rival por el título.

Llegaban a esta carrera separados por trece puntos, así que su sumaba doce más el del Leopard, las cuentas salían y el Mundial se terminaba. Y eso sucedió, porque en las últimas vueltas Sasaki intentó tomar la cabeza, se lo impidió inmediatamente Masiá y el japonés se fue hacia atrás. Se metió en un lío y se encontró además con Adrián Fernández, el otro piloto Leopard, que le complicó todavía más las cosas al japonés. Sasaki sólo ha podido ser sexto, lo que unido a la victoria de Masiá suponía una ganancia a favor del Español de quince puntos, lo que le sobraba ya para empezar a celebrar.

Y vaya si lo ha hecho, porque las lágrimas le han salido en la misma pista, donde daba las gracias a su equipo por confiar en él en esta temporada en la que regresaba a la escudería donde mejores resultados había conseguido y de la que se marchó en busca de un salto de calidad que al final ha encontrado en la que siempre fue su casa.

La carrera fue caliente, con acciones al límite de Masiá con Sasaki, que después se encontró con Adrián Fernández y también al límite. No podía dejarlo escapar Masiá, que llevaba mucho tiempo buscando llegar a lo más alto. Ya lo ha conseguido después de un año difícil, con una Honda que estaba en rendimiento un poco por detrás de las KTM. Se ha sentido algo solo peleando con el resto y criticó a dirección de carrera por el aviso que le enviaron durante la carrera. "Él (Sasaki) también ha sido algo guarro, pero bueno, me da igual. Aunque les joda ha ganado un español", lanzaba Jaume, dispuesto a no morderse la lengua.