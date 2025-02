El veto de Trump a los atletas trans resucita el escándalo Lía Thomas: ¡Todas sus marcas podrían ser eliminadas!

Las “graves consecuencias” que la participación de atletas trans tiene para el deporte femenino se ha convertido en una de las grandes batallas del feminismo. Un debate que se vio amplificado por el caso “Lia Thomas”, una nadadora transgénero que generó un gran escándalo tras batir todos los récords de mujeres en la Universidad de Pensilvania (Penn). Antes de realizar su transición compitió durante tres años como hombre, con el nombre de Will Thomas. La universidad informó a principios de diciembre de 2021 que Lía había batido todos los récord en estilo libre 200 metros y estilo libre 500 metros y desde entonces no paró de acumular podios. La polémica no se hizo esperar y levantó un auténtico tsunami en Estados Unidos y en todo el mundo.

Tras perder la demanda contra World Aquatics en el tribunal de arbitraje deportivo y quedarse fuera de los Juegos Olímpicos de París, ahora se enfrenta al que podría ser el golpe definitivo a su carrera.

Demandada por sus ex compañeras

Tres ex nadadoras de la Universidad de Pensilvania han denunciado el trauma emocional que les supuso tener a la nadadora transgénero Lía Thomas como compañera de equipo y exigen a la Ivy League que borre todas las marca de Thomas, según la demanda presentada.

Grace Estabrook, alumnas de UPenn, Margot Kaczorowski y Ellen Holmquist presentaron la demanda el pasado martes, un día antes de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva que prohíbe a los hombres biológicos competir en deportes femeninos. Las tres alegan que su antigua escuela, la Universidad de Harvard, la NCAA y el Consejo de Presidentes de la Ivy League acosaron, abusaron y violaron las leyes federales cuando permitieron que Thomas compitiera en su equipo, según la demanda obtenida por Fox News.

Kaczorowski y Holmquist, quienes se graduaron en 2024, y Estabrook, quien se graduó en 2022, afirmaron que fueron “traumatizados emocionalmente repetidamente” porque a Thomas se le permitió competir con ellos, una violación del Título IX.

Afirman que los funcionarios escolares impusieron su ideología pro-trans a las mujeres durante todo el tiempo que Thomas estuvo en el equipo.

Los administradores supuestamente invitaron a los nadadores a una charla titulada “Trans 101” donde les indicaron que si tenían un problema con un “hombre que se identificaba como trans” en su equipo, tenían problemas psicológicos y necesitaban ver a un consejero.

Amenazas para silenciarlas

Los nadadores acusaron a los funcionarios escolares de advertirles que no hablaran sobre Thomas o serían tildados de transfóbicos y correrían el riesgo de no encontrar trabajo en el futuro.

En la demanda también denuncian que a los cuatro acusados ​​crearon una cultura de intimidación que obligó a las mujeres jóvenes a negar la biología. Thomas, si embargo, no ha sido incluida entre los demandados.

"Agregar a Thomas como miembro del grupo femenino puso en peligro las oportunidades, la privacidad y la seguridad de las nadadoras", denuncian

Thomas, quien compitió para el equipo masculino de natación y saltos de UPenn de 2017 a 2020, fue presentado al equipo femenino como su nuevo compañero en 2019.

Thomas llegó primero en las carreras de estilo libre de 500, 200 y 100 yardas, estableciendo récords en piscina y en la Ivy League. Thomas rompió varios récords femeninos en el campeonato de la Ivy League de 2022, que se celebró en la Universidad de Harvard.

Sus marcas bajo amenaza

La demanda pide al juez que declare que Thomas no era elegible para competir en las carreras femeninas y que anule todos sus registros.

Inicialmente, a las mujeres se les aseguró que no compartirían vestuario con su nueva compañera de equipo, pero la escuela cambió la política y Thomas cambió junto con ellas. “Cuando las nadadoras femeninas de UPenn regresaron a la escuela en el otoño de 2021, se sorprendieron al descubrir que a Thomas se le permitía usar el vestuario femenino en UPenn y que se le permitiría usar el vestuario femenino en las competencias de natación”, alega la demanda.

“Margot [Kaczorowski] solo se enteró de que Thomas había sido autorizado por UPenn para usar el vestuario femenino cuando entró al vestuario femenino y encontró a Thomas frente a ella cambiándose de ropa”, agrega la demanda.

Kaczorowski supuestamente se enfrentó a su entrenador Mike Schnur después del incidente en el vestuario. "Sé que está mal, pero no hay nada que pueda hacer", le habría dicho Schnur, según apunta The National News Desk. El entrenador advirtió a las mujeres que sería despedido si hablaba sobre el uso que Thomas hacía del vestuario femenino.

La orden ejecutiva de Trump, firmada el 5 de febrero, presiona a las escuelas para que cumplan con su orden amenazando con retirarles la financiación federal.

“A partir de ahora, los deportes femeninos serán sólo para mujeres”, dijo Trump durante la ceremonia de firma en la Sala Este de la Casa Blanca.

"Si permiten que los hombres tomen el control de los equipos deportivos femeninos o invadan sus vestuarios, serán investigados por violaciones al Título IX y arriesgarán su financiación federal", agregó.