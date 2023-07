Víctor López: «El Mountain Course de la isla de Man es un circuito salvaje a la vez que bello»

El piloto Víctor López afronta un ambicioso programa en la edición número 100 del Manx GP 2023, el legendario recorrido en la isla de Man, que se celebra en la última semana de agosto y en la que competirá con el equipo británico Team ILR. Este sábado 22 de junio los aficionados podrán encontrarse con él en el espacio comercial y de ocio X-Madrid, en la plaza central interior, situada en la planta baja del espacio.

A partir de las 8 de la tarde, los asistentes podrán dar una vuelta al recorrido de la Isla de Man a través de las pantallas allí instaladas y con las explicaciones del propio piloto. Podrán visitar también una exposición que incluye los auténticos trofeos y la equipación real que el piloto ha utilizado en la isla de Man. Todo ello amenizado por un Dj, sorteos y muchas sorpresas más. Uno de los invitados al encuentro será Óscar Haro, exdirector deportivo del LCR Honda.

Víctor López correrá en Man con tres motos y luchará en las tres categorías, Junior, Senior y Classic, con una moto modelo Ducati 881, cuya réplica exacta se podrá ver de cerca durante el evento en X-Madrid. López intentará convertirse en el primer español en ganar un título en el trazado más icónico del planeta y seguir sumando más medallas a sus vitrinas.

«Correr el centenario del Manx GP 2023, formando parte de un equipo como Team ILR, es el paso que buscaba en mi carrera deportiva, el objetivo que nos hemos marcado para 2023. Y poder reunirme con mis seguidores días antes en uno de los únicos espacios comerciales que cuenta con tantas marcas de motor en sus instalaciones y además fomenta este tipo de encuentros donde dar a conocer competiciones como esta, es la despedida perfecta para llegar con las pilas cargadas y la motivación a tope», asegura el piloto español.

«El circuito de la montaña, el mountain course de la Isla de Man con 60,725 kilómetros por vuelta, realmente es un lugar especial, es el único sitio del mundo en el que se puede hacer algo así, es la meca del motociclismo. Pilotar a alta velocidad por carretera es algo difícil de explicar, tienes que estar muy preparado y tener determinación para correr ahí. Una vez fluyes y empiezas a sentirte cómodo con la velocidad, el circuito y la moto, las sensaciones son increíbles. Es un circuito salvaje a la vez que bello, un circuito realmente especial», explica Víctor López.

Sobre la leyenda que rodea al circuito de la isla de Man, asegura que está plenamente justificada. «Sin duda, como dicen ahí.. ",where legends were born" algo así "donde las leyendas nacieron". Por ahí han pasado pilotos legendarios y ha habido auténticas batallas entre grandísimos pilotos. Como detalle, antiguamente cuando la prueba formaba parte del campeonato del mundo, para los pilotos punteros era más prestigioso y valioso ganar el TT de la Isla de Man que ganar el campeonato y proclamarse campeón del mundo. Ganar el mundial te iba a abrir muchas puertas pero entre el paddock, entre los pilotos, el que ganaba en Man tenía el respeto y admiración de todos», recuerda.

Un circuito al que hay que tenerle respeto. «Si, desde luego. Respeto siempre. El miedo viene cuando no estás preparado y es todo incertidumbre pero si vas con los deberes hechos todo cambia. Obviamente es un circuito en el que no te puedes confiar, todo es todo cuestión de precisión, concentración y a veces valor para superar ciertos puntos que tu cabeza dice "corta gas", pero en realidad se puede hacer a fondo. Realmente es muy mental también», asegura.

Reconoce López que no es sencilla la preparación para afrontar una carrera así. «La preparación para correr ahí es complicada, entreno y corro en España en circuito corto. Ayuda a mejorar tu habilidad y técnica encima de la moto. Ayuda a mantenerte en la línea pero el circuito corto no tiene nada que ver con correr por las carreteras, se viaja a alta velocidad durante mucho tiempo y eso en el circuito corto no pasa. Estudio muchos on boards, Tomo notas, utilizo la play también, aunque cada vez menos. Al principio cuando empiezas esta bien para aprenderte el circuito, aunque ahora estoy en un punto en el que tengo que conocer perfectamente el trazado e ir de referencia a referencia con la mayor precisión posible. Durante la semana de entrenos pasas de 0 a 280 por la calle en apenas 10seg. Los primeros días son para adaptarse, en el final de semana se empieza a apretar y en las carreras es donde se da lo mejor de uno mismo, esa es la clave ahí. Siempre dar el máximo de tus capacidades, entrega absoluta a lo que estás haciendo en ese momento», explica.

Los aficionados que quieran conocer a Víctor López más de cerca podrán hacerlo mientras disfrutan de un picoteo después del evento en un encuentro privado que se celebrará en el centro de buceo y apnea Marepolis, que se encuentra dentro de X-Madrid.

«Con la celebración de eventos como este reforzamos nuestra apuesta por el mundo del motor. Para nosotros es un honor contar con la presencia de Víctor y poder acercar a nuestros visitantes sus pasiones», reconoce Jorge Amerigo, gerente de X-Madrid.